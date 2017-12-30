Россиянки назвали самого сексуального кинозлодея

Тренинг-центр «СЕКС.РФ» узнал имя самого сексуального кинозлодея по версии женщин.
На первом месте с большим отрывом граф Дракула. На втором месте Дарт Вейдер, замыкает первую тройку самых сексуальных кинозлодеев Волан-де-Морт.
В также список вошли Джокер, Фредди Крюгер, Доцент, Мориарти, Джон Милтон (Аль Пачино из к/ф “Адвокат дьявола”), сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.
"Дракула - персонаж, которого многие знают с детства. В отличие от многих кинозлодеев против него не выступал столь же значимый положительный герой. К тому же его образ всегда окружен тайнами и магией, он могущественный и галантный, всегда хорошо выглядит, и его жертвами обычно становились девушки. Также необходимо учитывать популяризацию вампиров в кино, например, большую известность обрел фильм “Сумерки”, а кинематограф, как известно, оказывает влияние на общественное представление о сексуальности" - говорит психолог, тренер и эксперт Тренинг-центра «СЕКС.РФ» Нина Аринина.
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