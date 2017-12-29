Названы самые недооцененные фильмы 2017-го года

Издание Variety опубликовало перечень самых недооцененных фильмов уходящего года. Список, в котором тринадцать позиций, составлялся в том числе и на основе кассовых сборов.
Самой недооцененной картиной 2017-го года стала "Убийство священного оленя". Фильм, главные роли в котором исполнили Николь Кидман и Колин Фаррелл, снял греческий режиссер Йоргос Лантимос, знаменитый своими довольно странными с точки зрения массового зрителя лентами, так что ничего удивительного в том, что новое творение мастера было довольно прохладно встречено широкой публикой, нет. Зато фильм был высоко оценен на Каннском фестивале.
Еще один кассовый аутсайдер — фильм "Затерянный город Z", над которым трудился режиссер Джеймс Грэй. Картина основана на реальной истории о британском исследователе, который был одержим поисками древнего города, затерянного в Амазонии. Этот масштабный проект показался массовому зрителю слишком сложным.
Третью строку рейтинга оккупировала картина "Битва полов". Драматическая комедия повествует о теннисном матче между уимбилдонским чемпионом Бобби Риггсом и теннисисткой Билли Джин Кинг.
Плюс, в рейтинге присутствуют фильмы "Ферма Мадбаунд", "Сильнее", "Патти Кейкс", "120 ударов в минуту", "Пляжные крысы", "История призрака", "Их звездный час", "Хорошее время", "Персональный покупатель" и "На пределе".
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