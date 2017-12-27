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Телеведущая Юлия Ушакова покоряет горы

Вторник, 26 Декабря 2017 15:13
Телеведущая Юлия Ушакова покоряет горы Фото из открытых источников

Юлия Ушакова - телеведущая Матч ТВ, двукратная чемпионка мира по бодифитнесу, лицо хоккейного клуба Спартак не перестает удивлять и увлекать за собой огромное количество молодых девушек, которые хотят быть красивыми, здоровыми и самодостаточными.

 

Одно из последних увлечений чемпионки - горы.

 

Юля Ушакова, в этом году, поднялась на самую высокую точку Эквадора-потухший вулкан Чимборасо, высота которого 6267 метров, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

Юля Ушакова: « Для меня –это очередная ступенька в преодолении себя, в самосовершенствовании. И там такая красота, что описать словами это не реально, это надо видеть своими глазами и ощутить необыкновенный прилив сил, адреналина и восторга от покоренной высоты от победы над собой!»

 

В ближайших планах у Юли покорение очередной вершины-гора в Андах высотой 6768 м, самая высокая точка Перу и четвёртая по высоте гора Южной Америки.

 

Юля активно готовится к восхождению и не смотря на приближающиеся новогодние праздники перешла на другой режим тренировок и параллельно готовиться к своему очередному фитнес-туру на Бали с 3 по 14 марта.

 

Юля Ушакова: « Что может быть лучше, чем на прекрасном острове встречать рассвет на утренней пробежке и заряжаться энергией от чудесного места. Никогда не устану повторять , что наша жизнь-это движение! Присоединяйтесь!»

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости горы

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