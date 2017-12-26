Детский омбудсмен Кузнецова предложила учредить премию за лучшее детское кино

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Анна Кузнецова, занимающая должность уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, выступила с предложением об учреждении премии для авторов лучших фильмов, рассчитанных на детскую аудиторию.

"В сегодняшней России даже нет премии за лучшие детские фильмы", — заявила детский омбудсмен сегодня представителям средств массовой информации, добавив, что в Российской Федерации должна существовать такая премия.

В настоящее время, по данным Анны Кузнецовой, ежегодно появляется около семидесяти фильмов, рассчитанных для детей, однако многие из таких картин не попадают на большие экраны, оставаясь исключительно фестивальными картинами.

Премия за лучшие детские фильмы, как уверена Кузнецова, могла бы стать одним из стимулирующих факторов, направленных на увеличение производства детского контента, альтернативного "деструктивному". Кузнецова уверена, что одними лишь запретительными мерами нельзя нормализовать ситуацию с контентом для детей. "Нужно не только запрещать, но и стимулировать. Премия за детское кино стала бы весьма эффективным инструментом такого рода", — говорит она.