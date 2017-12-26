Премьера шоу «Паломник с половником» на телеканале Food Network

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28 декабря в 20:10 (МСК) на телеканале Food Network начинается показ нового шоу собственного российского производства «Паломник с половником» об успешном, но уставшем от суеты жителе мегаполиса, который отправляется на поиски тишины и покоя и оказывается у ворот монастыря. От эпизода к эпизоду «паломник с половником» одновременно знакомится с новыми условиями жизни и традициями русской кухни.

Ведущим шоу стал уже знакомый российским телезрителям Александр Ковалев. Съемки проходили на территории Николо-Сольбинского женского монастыря, где был построен специальный павильон. В каждом из выпусков на глазах зрителей Александр приготовит простое, но оригинальное и красиво сервированное блюдо в традициях русской кухни. Для этого он использует в том числе овощи из монастырского огорода и местные молочные продукты. Зрителей ждут не только интересные рецепты, но и аутентичная атмосфера: «Паломник с половником» – это одновременно кулинарная передача и полноценная сюжетная история.

Помимо интересных рецептов и необычной атмосферы, передача привлечет внимание зрителей появлением в кадре известных артистов и музыкантов. В некоторых выпусках компанию ведущему составят Нонна Гришаева, Наташа Королева, Авраам Руссо и другие.

Первый выпуск шоу «Паломник с половником» (12+) состоится 28 декабря на телеканале Food Network в 20:10 (МСК) (телеканал доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов), сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.