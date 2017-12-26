Вторник 26 декабря 2017 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Премьера шоу «Паломник с половником» на телеканале Food Network

Премьера шоу «Паломник с половником» на телеканале Food Network

Понедельник, 25 Декабря 2017 16:44
Премьера шоу «Паломник с половником» на телеканале Food Network Фото из открытых источников

28 декабря в 20:10 (МСК) на телеканале Food Network начинается показ нового шоу собственного российского производства «Паломник с половником» об успешном, но уставшем от суеты жителе мегаполиса, который отправляется на поиски тишины и покоя и оказывается у ворот монастыря. От эпизода к эпизоду «паломник с половником» одновременно знакомится с новыми условиями жизни и традициями русской кухни.

 

Ведущим шоу стал уже знакомый российским телезрителям Александр Ковалев. Съемки проходили на территории Николо-Сольбинского женского монастыря, где был построен специальный павильон. В каждом из выпусков на глазах зрителей Александр приготовит простое, но оригинальное и красиво сервированное блюдо в традициях русской кухни. Для этого он использует в том числе овощи из монастырского огорода и местные молочные продукты. Зрителей ждут не только интересные рецепты, но и аутентичная атмосфера: «Паломник с половником» – это одновременно кулинарная передача и полноценная сюжетная история.

 

Помимо интересных рецептов и необычной атмосферы, передача привлечет внимание зрителей появлением в кадре известных артистов и музыкантов. В некоторых выпусках компанию ведущему составят Нонна Гришаева, Наташа Королева, Авраам Руссо и другие.

 

Первый выпуск шоу «Паломник с половником» (12+) состоится 28 декабря на телеканале Food Network в 20:10 (МСК) (телеканал доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов), сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости шоу

Главное за сутки
Наезд в Москве около метро «Славянский бульвар»: Водитель назвал причину +фото Наезд в Москве около метро «Славянский бульвар»: Водитель назвал причину +фото Резонансное ДТП произошло сегодня в Москве около станции метро «Славянский бульвар» (смотрите видео ниже). Водитель автобуса совершил наезд на толпу людей. По последним данным, в результате наезда погибли пять человек,…
Захарченко: Украина и Донбасс обменяются пленными 27-го декабря Захарченко: Украина и Донбасс обменяются пленными 27-го декабря Лидер самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подтвердил информацию, согласно которой Украина и Донбасс осуществят обмен пленными двадцать седьмого декабря. Соответствующее заявление глава ДНР сделал по итогам миротворческой встречи с…
ЕС и ОБСЕ отказались отправить в Крым наблюдателей на выборы ЕС и ОБСЕ отказались отправить в Крым наблюдателей на выборы Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не отправит в Крым своих представителей для наблюдения за ходом президентских выборов в 2018 году. Аналогичное решение приняла и мониторинговая миссия Евросоюза.…

Читайте также
Первый Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN в Архангельске и уникальный секрет теплоты Первый Международный кинофестиваль ARCTIC OPEN в Архангельске и уникальный секрет теплоты Люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту Бернардо Бертолуччи Цитата с календаря кинофестиваля ARCTIC OPEN Я тебя ищу, тебя ищу, когда мне не легко, я тебе…
Окончание принятия заявок на участие в премии Move Realty Awards 2018 Окончание принятия заявок на участие в премии Move Realty Awards 2018 Move Realty Awards – ежегодная профессиональная премия в сфере недвижимости, учрежденная одним из крупнейших федеральных порталов о недвижимости Move.ru в 2014 году. Премия Move Realty Awards – социально ориентированный проект,…
Актеры «Иронии судьбы» прокомментировали перенос фильма с Первого канала на «Россию 1» Актеры «Иронии судьбы» прокомментировали перенос фильма с Первого канала на «Россию 1» Снявшиеся в комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» актеры прокомментировали перенос фильма с Первого канала на «Россию 1» в предновогоднем эфире. Сыгравший Евгения Лукашина Андрей Мягков порадовался…
"Русские сезоны в Дубае" откроют Валерий Меладзе и Стас Михайлов "Русские сезоны в Дубае" откроют Валерий Меладзе и Стас Михайлов Ежегодный цикл эксклюзивных музыкальных вечеров, много лет подряд с достоинством представляющих российскую популярную музыку за рубежом, во время январских каникул откроется концертами Валерия Меладзе 4-5 января и Рождественским вечером 7…
Фото
Обратная сторона самого красивого места Америки Обратная сторона самого красивого места Америки

Северная сторона Гранд Каньона открывает очень много возможностей для исследования этого уникального...

Видео

 

Прыжок аллигатора в лодку с туристами попал на видео

Опрос

В Совфеде предложили спортсменам нести на Олимпиаде флаги регионов. Поддерживаете?

 

Анекдот дня

- Вот хочу завтра с Моней на показ мод сходить. Таки пусть подумает за новое платье для меня.

- Ой, Софочка! Это ты там подумаешь за новое платье, а он таки подумает за новую жену!

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.