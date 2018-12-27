Как в России легально срубить елку, выяснили СМИ

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На примере Москвы издание "ПолитЭксперт" рассказало, как законным способом срубить живую ель под Новый год, а также где можно приобрести специальным образом подготовленное дерево.

Для того, чтобы легально изъять елку из леса – необходимо обратиться с заявлением о разрешении на сруб в лесничество по своему месту проживания.

При оформлении заявления, с консультационной помощью работников лесничества, заявитель указывает предполагаемую высоту и породу дерева под сруб. Далее необходимо оплатить квитанцию и оформить договор купли-продажи. В оговоренный с лесничим день, гражданину будет показано конкретное место и способ сруба дерева.

За несанкционированную вырубку деревьев законодательством РФ предусмотрено административное наказание в виде штрафа от трёх до четырех тысяч рублей в зависимости от обстоятельств дела об административном правонарушении.

Также в Москве действует около двухсот елочных базаров, где можно приобрести готовую продукцию. Цена на деревья фиксирована от 700 до 5000 рублей в зависимости от их разновидности, продавцы имеют разрешительные документы на торговлю хвойными деревьями.

При должном уходе, в виде полива специальными удобрениями и соблюдении температурного режима живое дерево способно простоять достаточно долго.