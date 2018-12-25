Вторник 25 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» В Забайкалье могут ввести ограничения на продажу алкоголя в Новый год
﻿

В Забайкалье могут ввести ограничения на продажу алкоголя в Новый год

Вторник, 25 Декабря 2018 17:21
В Забайкалье могут ввести ограничения на продажу алкоголя в Новый год Фото из открытых источников

Летом нынешнего года в Забайкальском крае по инициативе большинства депутатов законодательного собрания предположительно увеличен временной промежуток для продажи алкоголя в магазинах розничной торговли. Однако в ноябре, ходатайством прокуратуры предложено снова ввести ограничительные меры на продажу алкогольной продукции. В описательной части ходатайства такая просьба обоснована увеличением числа преступности ввиду продажи алкоголя после 22:00.

 

При рассмотрении ходатайства законодательным собранием было отмечено, что такие запретительные меры незначительны по силе своего действия. Кроме того, было отмечено, что в ответ на такую меру увеличиваются объемы незаконной торговли алкогольной продукцией в ночное время.

 

Для разрешения ходатайства прокуратуры по существу в настоящее время проводится проверка, целью которой является установить, насколько увеличение временного интервала по продаже алкоголя способствует усугублению криминальной обстановки в регионе.

 

При этом статистика, приведенная сотрудниками органов прокуратуры в обоснование ходатайства охватывает уровень преступности за прошедшие девять месяцев. Между тем, закон об увеличении времени продажи алкоголя вступил в действие не более трех месяцев назад с момента подачи прошения.

Яндекс.Дзен

Иванова Мария Опубликовано в Общество   Теги Новости алкоголь
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Дмитрий Медведев расширил список санкций по Украине Дмитрий Медведев расширил список санкций по Украине Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении перечня физических и юридических лиц Украины, против которых Москва вводит контрсанкции. "Список физ- и юрлиц Украины, в отношении которых вводятся…
РФ гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной РФ гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Украиной Россия гарантирует поставку газа в Европу даже в случае отсутствия договоренностей с Украиной по транзиту. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном во вторник.…
Лукашенко заявил о важности всесторонних отношений РФ и Белоруссии Лукашенко заявил о важности всесторонних отношений РФ и Белоруссии Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, заявил, что взаимоотношения между Москвой и Минском крайне важны. Он отметил, что РФ является ключевым внешним партнером Беларуси.…
Читайте также
Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку Джеймс Мэттис принял решение уйти с поста министра обороны США из-за расхождения взглядов с президентом Дональдом Трампом. Об этом свидетельствует текст прошения об отставке, поданного министром обороны главе администрации США.…
Украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив Украинские корабли снова готовятся к проходу через Керченский пролив Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о намерении властей страны в ближайшее время вновь осуществить проход военных кораблей через Керченский пролив. По его словам, с этим вопросом…
Украина готовит новый проход кораблей ВМС через Керченский пролив Украина готовит новый проход кораблей ВМС через Керченский пролив Секретарь национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал новый проход военных кораблей через Керченский пролив. «Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою…
Тема дня
Россия и Франция схлестнулись в битве Россия и Франция схлестнулись в битве

Внешняя политика всех без исключения больших государств направлена на распространение влияния на гос...

Фото
Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей

Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.

Еще »
Mediametrics
Infox
24СМИ

Самые популярные материалы
Путин поведал миру о новых союзниках России Путин поведал миру о новых союзниках России
Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека Сахар блокирует ключевой белок в микроорбите организма человека
Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами
Илон Маск открыл тестовый скоростной туннель под Лос-Анджелесом Илон Маск открыл тестовый скоростной туннель под Лос-Анджелесом
Украина нацелилась уничтожить Керченский мост? Украина нацелилась уничтожить Керченский мост?
Бизнес и производство
Резка бетона: что нужно знать Резка бетона: что нужно знать
Строительство не может обойтись без применения разнообразных способов и технологий. Резка проемов из бетона занимает одно из главных мест в процессе строительства. Люди используют резку проемов из бетона даже в обычных ремонтных работах, при создании новой планировки помещения и расширении проемов для дверей. Современные технологии…
Ваш безответственный бизнес. Как обезопасить себя от киберугроз? Ваш безответственный бизнес. Как обезопасить себя от киберугроз?
Казалось бы, наступило время повсеместного интернета, действительно умные технологии вошли не то, что в каждый дом, они с нами ежесекундно – не расстаются, даже если мы находимся в ванной или в туалете. И при этом нет пределов человеческой беспечности. Достаточно взглянуть на любой крупный анализ…
Путешествия и отдых
Отдых в Санкт-Петербурге: что посмотреть и где остановиться Отдых в Санкт-Петербурге: что посмотреть и где остановиться
Петербург является культурной столицей Российской Федерации, привлекающей туристов из разных уголков планеты. Город манит своим колоритом, архитектурой и незабываемыми местами, а также апартаментами, как бутик отель Zabava, где вам будет обеспечен незабываемый отдых. Главные достопримечательности Санкт-Петербурга Прежде всего туристу, ранее не бывавшем в Петербурге, стоит…
Отдых в Анапе: от скейтпарка до серфинга – молодёжный отдых в ритме удовольствий! Отдых в Анапе: от скейтпарка до серфинга – молодёжный отдых в ритме удовольствий!
Черноморская Анапа всегда ассоциировалась с отличным местом летнего отдыха. Но, прежде всего, отдыха с детьми. Пологий вход в море, уютные семейные пансионаты и санатории — вот, чем всегда манила Анапа. Но не все ещё знают, что Анапа современная — это не только семейный, но и…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.