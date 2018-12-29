На ЖД в Томске и Туапсе испытаны беспилотные авиационные системы

Фото из открытых источников

Специалисты ведущего НИИ РЖД АО «НИИАС» успешно провели испытания авиадронов на железной дороге. Испытания были направлены на то, чтобы оценить возможности беспилотных авиационных систем для решения задач мониторинга обстановки при ликвидации транспортных происшествий на железнодорожных путях.

Испытания российских и иностранных авиадронов проводились в Томске и Туапсе. На первом этапе испытаний (Томск) прошли проверку технические характеристики БЛА. В Туапсе проводились испытания дронов в составе восстановительного поезда ОАО «РЖД».

Как заявил гендиректор АО «НИИАС» Игорь Розенберг, авиадроны могут быть использованы на железной дороге и в более широком диапазоне. Они, в частности, позволят контролировать целостность пути и состояние системы электроснабжения. БЛА помогут контролировать строительство и реконструкцию объектов железнодорожного транспорта, вести мониторинг сетей тепло и водоснабжения. Перспективна также идея применения беспилотников для организации технологической радиосвязи на местах аварии, — подчеркнула Игорь Розенберг.

Следует добавить, что окончательное решение о возможности применения БЛА на железной дороге будет принимать РЖД. Если будет вынесен положительный вердикт, то авиакомплексы ждет опытная эксплуатация на территории разных климатических зон.