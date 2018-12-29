Транссиб стал местом испытания системы интервального регулирования движения поездов

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Систему интервального регулирования движения поездов с использованием радиоканала начали испытывать на Транссибе. Эта дальневосточная транспортная артерия имеет немало проблемных участков, на которых внедрение системы позволит увеличить грузопоток и сделать его более безопасным. Следует отметить, что в ближайшей перспективе Восточный полигон станет одним из наиболее важных транспортно-логистических коридоров Восток-Запад. Большой интерес к нему проявляют страны Европы и Юго-Восточной Азии.

Система автоматизированного вождения грузовых соединенных поездов (ИСАВП-РТ), разработанная специалистами АО «НИИАС», участвует в проводимых испытаниях. Ее применение позволяет повысить эффективность работы локомотивных бригад, увеличить на 4-6% пропускную способность участков железных дорог, снизить на 10% потребление электроэнергии. Бортовое и напольное оборудование отвечает за контроль безопасного расстояния поездов при их попутном следовании, определяет положение состава на перегоне и автоматически рассчитывает тормозной путь. Система учитывает все требования ограничений скорости, плавности хода и скоростного режима. Очень скоро (в течение 2019-2021 гг.) все поезда Восточного полигона будут оснащены системой ИСАВП-РТ.

Гендиректор АО «НИИАС» Игорь Розенберг заявил, что испытания на Транссибе – это часть большого проекта «Интервальное регулирование движения поездов», подчеркнув, что комплексные инновационные технологии интервального регулирования уже доказали свою высокую эффективность при организации пассажирского и грузового движения в условиях ограничений на развитие инфраструктуры.