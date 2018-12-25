«Балтика 3» включена в число лауреатов премии «Товар года»

Вручение наград в рамках престижной российской потребительской премии «Товар года» вновь отметилось признанием качества и статуса пива «Балтика 3», победившего в номинации «Пиво светлое».
Этот сорт выпускается ведущим пивоваренным брендом РФ уже четверть века. Для «Балтики 3» это уже пятый раз, когда ее включают в число лауреатов премии «Товар года». Тем самым, лагер подтвердил, что он является одним из самых популярных отечественных брендов.
В комментарии к новости представитель компании «Балтика» (часть Carlsberg Group) Павел Еранкевич отметил, что они рады выбору потребителей в пользу «тройки». По его словам, успешность лагера объясняется классической рецептурой (только 100% солод, хмель и вода). Качество производственного процесса гарантируется контролем со стороны лучших специалистов Carlsberg Group в РФ.
За то время, что производится «Балтика 3», она выиграла более тридцати наград на отечественных и международных конкурсах. К примеру, в текущем году лагеру досталась серебряная награда престижного британского конкурса International Beer Challenge (IBC Tasting Awards). Что касается России, то в 2018 году «Балтика 3» победила в народном голосовании, проводившемся независимым социологическим центром «Хи-Квадрат».
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