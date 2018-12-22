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Пиво «Балтика 3» высоко оценили эксперты конкурса «100 лучших товаров России»

Суббота, 22 Декабря 2018 11:57
Пиво «Балтика 3» высоко оценили эксперты конкурса «100 лучших товаров России» Фото из открытых источников

Одним из победителей на конкурсе «100 лучших товаров России» стало пиво «Балтика 3». Напиток снова подтвердил свое качество, успешно составив конкуренцию другим участникам в категории «Потребительские товары». Как известно, балтийская «тройка» имеет более тридцати наград отечественных и международных конкурсов, получив их с момента своего выпуска в 1992 году.

 

Оценку выставленным на конкурс товарам давали эксперты комиссии, в состав которой вошли представители МОО «Академия проблем качества» и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В рамках тщательного отбора среди конкурсантов эксперты изучали весь производственный цикл, включая техдокументацию и системы контроля качества. «Балтика 3» доказала профессионалам в сфере сертификации высокий уровень производственных стандартов компании, преодолев региональный и федеральный этапы.

 

На всех заводах производителя популярного сорта пива «Балтика» обеспечено высокое качество продукции, подчеркнул Кирилл Купцинелли, начальник службы интегрированной системы менеджмента, пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group. Свидетельством качества стала проведенная экспертная проверка и победа «Балтики 3» в конкурсе.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Бизнес и АПК   Теги Новости
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