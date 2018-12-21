Установка первой в РФ всепогодно-комфортной автобусной остановки произведена в Зеленоградске

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В курортном городе Зеленоградск Калининградской области предприниматель Павел Погребняков установил первую в Российской Федерации всепогодно-комфортную остановку общественного транспорта.

По словам автора патента, теперь пассажиры смогут ожидать автобус или троллейбус на сухом покрытии. Такую информацию передает портал «Государственные Вести».

Покрытие состоит из сетки и нитей, сертифицированных СИП. Кроме этого на остановке в антивандальном варианте установили датчики осадков и температуры. Тестирование покрытия Павел Погребняков произвел посредством разбития бутылки изо льда — осколки исчезли за считанные минуты.

По словам руководителя администрации Зеленоградска Сергея Кошевого, инициатива предпринимателя вызвала живой интерес. В случае подтверждения уникальной разработкой заявленных параметров есть основания говорить о том, что подобное покрытие появится на всех остановках общественного транспорта в муниципалитете.