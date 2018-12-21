Установка первой в РФ всепогодно-комфортной автобусной остановки произведена в Зеленоградске

В курортном городе Зеленоградск Калининградской области предприниматель Павел Погребняков установил первую в Российской Федерации всепогодно-комфортную остановку общественного транспорта.
По словам автора патента, теперь пассажиры смогут ожидать автобус или троллейбус на сухом покрытии. Такую информацию передает портал «Государственные Вести».
Покрытие состоит из сетки и нитей, сертифицированных СИП. Кроме этого на остановке в антивандальном варианте установили датчики осадков и температуры. Тестирование покрытия Павел Погребняков произвел посредством разбития бутылки изо льда — осколки исчезли за считанные минуты.
По словам руководителя администрации Зеленоградска Сергея Кошевого, инициатива предпринимателя вызвала живой интерес. В случае подтверждения уникальной разработкой заявленных параметров есть основания говорить о том, что подобное покрытие появится на всех остановках общественного транспорта в муниципалитете.
Как бы ни была явно заметна провокация, совершенная недавно в Керченском проливе украинскими руковод...
Фингалова пещера - это известная морская пещера расположенная в Шотландии. Она вымыта морской водой ...
Сергей Глушко, более известный как Тарзан, с возрастом становится всё более известным, как Сергей Глушко.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.