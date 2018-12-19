В скором времени во всех школах откроются рестораны

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Согласно официальной информации сайта LIFE24, уже в 74 общеобразовательных школах Москвы вместо привычных всем столовых открылись рестораны.

На этом Городской экспертно-консультативный совет родительской общественности при департаменте образования города Москвы не собирается останавливаться на достигнутом, и планирует продолжать открывать рестораны в общеобразовательных учреждениях города Москвы. Так, в рамках проекта «Мой школьный ресторан», когда ученики уйдут на зимние каникулы, будут открыты еще минимум пять ресторанов.

Напомним, что начиная с сентября месяца, качественное и полезное питание налажено абсолютно во всех учебных заведениях Москвы. Кроме того, начальник столичного департамента образования, Исаак Калина рассказал:

«Школьники из социально незащищенных семей будут получать бесплатные завтраки и обеды. Для студентов колледжей предусмотрены бесплатные обеды, а дошкольники групп полного дня будут обеспечены трехразовым питанием».