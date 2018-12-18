Бизнесмены предупредили Медведева о росте цен на продукты

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Ассоциации торговых, производственных и транспортно-логистических компаний ожидают роста цен на товары из-за изменения условий приобретения корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. Соответствующее письмо они направили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, пишет ТАСС.

Как отмечает издание, обращение к председателю правительства подписали в том числе руководители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), "Руспродсоюза" и Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ).

В отправленном 14 декабря письме, отмечается, что затраты на топливо в среднем составляют не менее 30% себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков, при этом только в ноябре эти расходы выросли примерно на 30%. Как утверждают авторы документа, стоимость транспортных услуг может возрасти как минимум на 10%, что скажется на розничных ценах на товары.

Ассоциации просят Медведева поручить провести встречу с представителями топливных компаний, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и возможные условия сотрудничества.

Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов переадресовал вопросы издания вице-премьеру Дмитрию Козаку. Представитель последнего Илья Джус сообщил, что документ в аппарат заместителя председателя правительства не поступал, отметив, что корпоративные программы нефтяных компаний кабмин не регулирует. "Это предмет взаимоотношений нефтяных компаний с клиентами", - сказал газете Джус.

Ситуация с ценами на бензин

В начале ноября газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на топливном рынке писала, что российские нефтяные компании, в том числе "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром нефть", с июня начали сокращать или отменять скидки корпоративным клиентам по топливным картам. Согласно утверждению издания, таким образом крупные компании нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин и дизельное топливо на своих заправках в условиях согласованной с правительством заморозки цен.

При этом в "Газпром нефти" ТАСС сообщили, что компания сохранила условия продажи бензина и дизельного топлива на АЗС для корпоративных клиентов, но решила ввести плату за информационные сервисы. В "Татнефти" заявляли, что не собираются менять бонусные программы.

Заморозка цен на горючее была согласована 31 октября. Нефтяники согласились с предложением кабмина зафиксировать оптовые цены на бензин и дизельное топливо на уровне июня до конца года, а в следующем году индексировать их не выше инфляции. При этом ранее правительство также решило отменить повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, а существующая ставка была снижена - на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно.