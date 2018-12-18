Вторник 18 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» Бизнес и АПК» Бизнесмены предупредили Медведева о росте цен на продукты

Бизнесмены предупредили Медведева о росте цен на продукты

Вторник, 18 Декабря 2018 08:25
Бизнесмены предупредили Медведева о росте цен на продукты Фото из открытых источников

Ассоциации торговых, производственных и транспортно-логистических компаний ожидают роста цен на товары из-за изменения условий приобретения корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. Соответствующее письмо они направили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, пишет ТАСС.

 

Как отмечает издание, обращение к председателю правительства подписали в том числе руководители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), "Руспродсоюза" и Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ).

 

В отправленном 14 декабря письме, отмечается, что затраты на топливо в среднем составляют не менее 30% себестоимости услуг профессиональных автоперевозчиков, при этом только в ноябре эти расходы выросли примерно на 30%. Как утверждают авторы документа, стоимость транспортных услуг может возрасти как минимум на 10%, что скажется на розничных ценах на товары.

 

Ассоциации просят Медведева поручить провести встречу с представителями топливных компаний, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и возможные условия сотрудничества.

 

Пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов переадресовал вопросы издания вице-премьеру Дмитрию Козаку. Представитель последнего Илья Джус сообщил, что документ в аппарат заместителя председателя правительства не поступал, отметив, что корпоративные программы нефтяных компаний кабмин не регулирует. "Это предмет взаимоотношений нефтяных компаний с клиентами", - сказал газете Джус.

 

Ситуация с ценами на бензин

 

В начале ноября газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на топливном рынке писала, что российские нефтяные компании, в том числе "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром нефть", с июня начали сокращать или отменять скидки корпоративным клиентам по топливным картам. Согласно утверждению издания, таким образом крупные компании нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин и дизельное топливо на своих заправках в условиях согласованной с правительством заморозки цен.

 

При этом в "Газпром нефти" ТАСС сообщили, что компания сохранила условия продажи бензина и дизельного топлива на АЗС для корпоративных клиентов, но решила ввести плату за информационные сервисы. В "Татнефти" заявляли, что не собираются менять бонусные программы.

 

Заморозка цен на горючее была согласована 31 октября. Нефтяники согласились с предложением кабмина зафиксировать оптовые цены на бензин и дизельное топливо на уровне июня до конца года, а в следующем году индексировать их не выше инфляции. При этом ранее правительство также решило отменить повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, а существующая ставка была снижена - на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Бизнес и АПК   Теги цены
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал итоги голосования в Генассамблее (ГА) ООН по резолюции о милитаризации Крыма и Севастополя. Об этом он написал на своей странице в Facebook. «Сегодня сделан еще…
Бизнесмены предупредили Медведева о росте цен на продукты Бизнесмены предупредили Медведева о росте цен на продукты Ассоциации торговых, производственных и транспортно-логистических компаний ожидают роста цен на товары из-за изменения условий приобретения корпоративными клиентами топлива у нефтяных компаний. Соответствующее письмо они направили премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, пишет …
США признали, что бессильны перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая США признали, что бессильны перед гиперзвуковым оружием РФ и Китая США не обладают возможностями для противодействия гиперзвуковому оружию, которое разрабатывают Россия и Китай. Об этом говорится в докладе Счётной палаты Соединённых Штатов, сообщает Fox News. — Китай и Россия разрабатывают…
Читайте также
Игорь Албин рассказал о том, что ждет Санкт-Петербург после прихода Александра Беглова Игорь Албин рассказал о том, что ждет Санкт-Петербург после прихода Александра Беглова Самый влиятельный вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин побеседовал с «Фонтанкой» о планах города после прихода на должность врио губернатора Александра Беглова. В ходе беседы он коснулся вопросов развития городской среды, развития…
Авито: «дружба на час» подорожала почти вдвое с начала года Авито: «дружба на час» подорожала почти вдвое с начала года Эксперты Авито проанализировали рынок услуги «Друг на час» в России и выяснили, что с начала года ее цена выросла на 81% и составила в среднем 850 рублей в час к…
Ликвидация неэффективных унитарных компаний по указу Путина Ликвидация неэффективных унитарных компаний по указу Путина Глава Российской Федерации Владимир Путин в рамках реформы подписал указ, касающийся МУП, ГУП и МБУ. Унитарные организации, не владеющие частной собственностью, обязаны ликвидироваться в первые месяцы 2021 года. Данный законопроект…
Тема дня
Хитрость и тактика: что ждет Израиль от России? Хитрость и тактика: что ждет Израиль от России?

Отношения между Израилем и Россией после трагедии с ИЛ-20 остаются в подвешенном состоянии. Представ...

Фото
Окунитесь в красоту большого барьерного рифа Окунитесь в красоту большого барьерного рифа

Большой Барьерный Риф — пожалуй одна из самых известных природных достопримечательностей Австралии. ...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Настоящая жизнь - это то, что происходит, пока заряжается твой телефон.

Еще »
Infox
Самые популярные материалы
Россия нашла, чем ответить на провокации США Россия нашла, чем ответить на провокации США
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку
Золото вместо доллара заставляет нервничать США Золото вместо доллара заставляет нервничать США
Великодушный ответ России на украинский запрос Великодушный ответ России на украинский запрос
Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге... Европа прогнулась перед русофобами. Порошенко - в восторге...
Недвижимость
Лучший эксперт по недвижимости Любовь Вожжова Лучший эксперт по недвижимости Любовь Вожжова
Современный рынок недвижимости сложен и многогранен. Для того чтобы разобраться во всех его нюансах и выгодно продать или купить, сдать или снять помещение, необходима помощь квалифицированного специалиста. Риелторов много, но далеко не всех можно назвать действительно мастерами своего дела. Любовь Вожжова – не просто профессионал,…
Оксана Чиркова об элитной недвижимости как средстве выгодного капиталовложения Оксана Чиркова об элитной недвижимости как средстве выгодного капиталовложения
Сегодня разве что ленивый не обсуждает экономическую ситуацию в стране – по той простой причине, что малейшие изменения в этой сфере касаются каждого из нас. Однако кризисные трансформации в ряде сфер нередко приводят к положительным результатам. Очевидно, что сегодня, как и всегда, именно вложения средств…
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.