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Названы трендовые бизнес-идеи на 2019 год

Понедельник, 17 Декабря 2018 16:18
Названы трендовые бизнес-идеи на 2019 год Фото из открытых источников

В 2019 году в бизнесе будут доминировать тренды, обусловленные политическими и экономическими тенденциями, поэтому если вы хотите, чтобы ваш бизнес был успешным, то следите за событиями мирового масштаба. Такой совет предпринимателям дал Валерий Овечкин, бизнесмен и эксперт по государственным закупкам.

 

Например, очень востребованный в последние годы тренд — импортозамещение — продиктован международной политикой. Российское государство все активнее поддерживает бизнес, ориентированный на импортозамещение, поэтому работа в этом направлении может открыть вам доступ к кредитованию на льготных условиях, субсидиям, и другим бонусам.

 

Еще один очень актуальный в российских реалиях тренд — госзакупки. Государство, как отметил Овечкин в беседе с представителями издания "ПолитЭксперт", является клиентом, который с каждым годом тратит все больше средств на реализацию своих потребностей, открываясь, при этом, не только крупным корпорациям, но и малому и микро бизнесу. В 2019 году этот тренд будет лишь укрепляться.

 

Успешность бизнеса в современном мире определяется не объемами рекламных бюджетов, а доверием к бренду, которое можно и нужно формировать в интернете. YouTube, Instagram и другие инструменты, применяемые для этого, демонстрируют уверенный рост, так что вкладывайтесь в подписчиков своих страниц в соцсетях — это один из основных активов нового бизнеса.

 

Актуальный тренд последних лет, информационные технологии, все еще на пике. Автоматизация и ИИ стремительно меняют сам подход к бизнесу, так что присоединиться к этой сфере никогда не поздно. В 2019 году здесь будут особенно востребованы сервисы, позволяющие сократить путь товара от производителя к потребителю.

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Колесников Андрей Опубликовано в Бизнес и АПК   Теги Новости тренды
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