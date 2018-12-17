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Иван Никулин: открытость как ключевой принцип работы сети «Макбургерс»

Понедельник, 17 Декабря 2018 15:56
Иван Никулин: открытость как ключевой принцип работы сети «Макбургерс» Фото из открытых источников

Даже в современных условиях большинство компаний пока предпочитает работать «по старинке» – тщательно хранить свои секреты, оберегать коммерческую тайну, щепетильно подходить к вопросам выбора партнеров и сотрудников. Но принцип открытости, тем не менее, становится все более популярным, особенно среди молодых сетей, ориентированных на быстрый успех и качественно новые методы работы. Открытость миру можно назвать одним из ключевых трендов сферы общественного питания современности. 

 

Особенно применим принцип открытости к фастфуду, который развивается в современном мире сверхстремительными темпами. Бешеные потоки информации, интернет-общение, высокие ритмы и скорости современной жизни не оставляют иного пути для развития общества, как постоянное повышение открытости различных сфер его жизнедеятельности, включая и бизнес в целом, и ресторанную отрасль с сетями фастфуда в частности. 

 

«Макбургерс» – молодая, но очень активная и популярная сеть фастфуда. Секрет ее успеха заключается как раз в … отсутствии секретов. «Макбургерс» – максимально открытая компания, которая приглашает активных людей, желающих попробовать себя в ресторанном бизнесе, к сотрудничеству по модели франчайзинга. 

 

Автором этих строк была подготовлена книга «Бургерная, которой не страшен кризис». Само появление такой книги – настоящее событие для мира фастфуда. Ведь основная масса собственников и топ-менеджеров ресторанного бизнеса не склонна делиться особенностями организации своей работы с посторонними людьми, видя в них потенциальных конкурентов. Основатель сети, Ирина Арефьева, думает иначе – «Открытость помогает найти новых партнеров, открывать в регионах бургерные, работающие по франшизе, а значит – увеличить прибыль и повысить рейтинг компании». 

 

В книге «Бургерная, которой не страшен кризис», рассматривается ряд суперэффективных фишек современного фастфуда, гарантирующих маркетинговый успех. Рассказывается о том, как завоевать популярность, и почему не стоит бояться конкурентов, чему нужно учить сотрудников, и как построить команду, которая будет не просто рабочим коллективом, а настоящей семьей. Отдельное внимание в книге уделяется тому, как навсегда завоевать симпатии гостя, превратив его в постоянного клиента. В сети «Макбургерс» для этого используют плюрализм интерьера, геймификацию, многочисленные бонусы, мобильные приложения. Но двигателем ресторана все равно остается «консервативное» меню – и это тоже находит свое объяснение в книге. 

 

Надо сказать, что сеть «Макбургерс» не сразу пришла к осознанию своей способности делиться опытом. Два с половиной года ушло на подготовку, семь лет прошло после запуска сети и лишь затем «Макбургерс» запустила свою франшизу. Люди, интересующиеся рынком фастфуда, получили возможность изучать и анализировать опыт одной из самых успешных сетей бургерных, узнавая для себя что-то новое. 

 

Открытость движет современные рынки, и сфера фастфуда не является исключением. Поскольку сегодня открывать свой бизнес с нуля из-за необходимости многочисленных и больших вложений становится все сложнее, приобретение франшизы означает возможность превратиться в собственника бизнеса, вложив небольшую сумму и следуя рекомендациям «материнской» компании. Да, самой компании при этом приходится делиться секретами своей работы, раскрывать особенности эффективной организационной структуры, но это – необходимые издержки при запуске любой франшизы. 

 

Чем открытость бизнеса отличается в выгодную сторону от старых моделей работы? 

 

• Во-первых, компания получает неограниченные возможности для развития, так как чем больше людей покупают ее франшизу, тем больше предприятий фастфуда открывается в странах, регионах и городах. Соответственно, повышается рейтинг и узнаваемость компании, увеличивается охваченная ее филиалами территория. Все это – прибыль, известность, а главное – новые люди: клиенты, партнеры, сотрудники. Ведь для компании именно люди являются главной и подлинной ценностью. 

 

• Во-вторых, открытость позволяет не только отдавать свои ценные наработки начинающим партнерам, но и получать от партнеров опыт, ценные рекомендации, креативные идеи. Иногда очень интересные идеи приходят именно от тех людей, кто приобретает франшизу и начинает действовать самостоятельно, творчески подходя к процессу организации и продвижения бизнеса. 

 

• В-третьих, нельзя забывать и о колоссальном социальном значении франшизы – обычный человек может прикоснуться к организации уже раскрученного и прибыльного бизнеса. Если мы говорим о работниках компании, то они получают возможность совершенствоваться и развиваться как профессионалы и как предприниматели, не покидая при этом компанию. Кстати, если открытость – принцип работы сети в целом, то и на индивидуальном уровне, применительно к каждому конкретному сотруднику, этот принцип становится залогом успеха и в коллективе, и в общении с клиентами. 

 

Таким образом, открытость для компании «Макбургерс» (https://mcburgers.biz) - важнейший принцип функционирования и очень эффективная стратегия, приносящая дивиденды. Можно не сомневаться в том, что именно благодаря принципу открытости компания сможет и дальше успешно развиваться, приобретая все большую популярность на рынке фастфуда. 

 

 Иван Никулин, директор по развитию сети «Макбургерс»

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Волкова Алена Опубликовано в Бизнес и АПК   Теги Новости бизнес
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