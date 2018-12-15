Игорь Албин рассказал о том, что ждет Санкт-Петербург после прихода Александра Беглова

Самый влиятельный вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин побеседовал с «Фонтанкой» о планах города после прихода на должность врио губернатора Александра Беглова. В ходе беседы он коснулся вопросов развития городской среды, развития социальной инфраструктуры, инвестиционной политики и рассказал о том, как относится к критике.
По словам управленца, Санкт-Петербург открыт для инвесторов. Ключевой подход города к реализации инвестиционных проектов заключается в поиске баланса между интересами города, жителей и бизнеса. Это не так просто, но поиск компромисса является единственным выходом.
Как отметил Игорь Албин, команда Александра Беглова нацелена на реализацию комплексного подхода к развитию городской среды. Она также стремится способствовать повышению качества жизни и городской среды, а также обеспечить сохранение всемирного наследия Санкт-Петербурга.
В ходе интервью Игорь Албин также сообщил, что он нормально относится к критике, если она носит конструктивный характер. Вице-губернатор регулярно читает, что о нем пишут, и считает, что все должно быть в меру — и критика, и похвалы.
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