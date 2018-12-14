Владимир Ефимов сообщил о рекорде Москвы по количеству ИП

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Руководитель московского ДЭПР Владимир Ефимов рассказал о том, что в российской столице вновь обновили рекорд относительно числа новых зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Это событие имело место в октябре — за этот месяц в мегаполисе прошло регистрацию почти 7000 новых ИП.

По словам господина Ефимова, столица РФ продолжает уверенно лидировать в стране касательно прироста числа ИП. Так, за первые десять месяцев с начала текущего года в Москве было зарегистрировано на 16% больше новых ИП, чем за тот же период в прошлом году.

Первого ноября в столице РФ было официально зарегистрировано 316600 индивидуальных предпринимателей. Если сравнивать с показателями на аналогичную дату давности прошлого года, то налицо «прирост» на 11,9%. Как отметил Владимир Ефимов, московские власти активно поддерживают МСБ, что способствует бурному развитию предпринимательства в городе.