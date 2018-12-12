Новинки ГК «Тополь» на юбилейной выставке «Мебель 2018»

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Новые бренды и зарекомендовавшие себя бестселлеры представила на выставке «Мебель 2018» Группа компаний «Тополь» (ОАО «Воткинская промышленная компания»). В Москве в ЦВК «Экспоцентр» 19-23 ноября состоялась тридцатая по счету юбилейная выставка, в рамках которой ГК «Тополь» анонсировала свою продукцию на стенде площадью 87 кв. м, разделенном на семь зон.

Каждая зона была посвящена определенным коллекциям мебели. ОАО «ВПК» много внимания уделяет созданию детской и подростковой мебели Polini kids, но есть и новые бренды – кухонные гарнитуры Polini Home, а также спортивное оборудование для дома Polini Sport. Посетители стенда с интересом знакомились с коллекциями, представленными ГК «Тополь», ряд из них заключили договоры с производителем о сотрудничестве.

На стенде ГК «Тополь» было представлено 4 коллекции разных тематик подростковой мебели. Состоявшийся в России Чемпионат Мира 2018 по футболу повлиял на создание коллекции мебели и аксессуаров «Футбол». Три лицензионные коллекции детской мебели, выпущенные по франшизам популярных анимационных фильмов («Маша и Медведь», «Тролли» и «Миньоны») – изюминка ассортиментного ряда, представленного несколькими вариантами шкафов, комодов, кроватей, столов, стеллажных групп. К началу учебного года ГК «Тополь» выпустила бестселлеры – стулья для школьников Polini kids City / Polini kids Smart и парты-трансформеры Polini kids City. Их отличает эргономичность, функциональность и доступная цена.

Особый интерес у посетителей вызвали лицензионная продукция для новорожденных и детей до 3 лет, выпущенная под франшизами Disney baby Микки Маус и Минни Маус, а также мебель для новорожденных, представленная в функциональных коллекциях Polini kids Simple и French.

Участие в выставке «Мебель 2018» для ГК «Тополь» стало результативным – подписано несколько договоров о партнерстве, собрана внушительная база потенциальных клиентов.