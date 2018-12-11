Ликвидация неэффективных унитарных компаний по указу Путина

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Глава Российской Федерации Владимир Путин в рамках реформы подписал указ, касающийся МУП, ГУП и МБУ. Унитарные организации, не владеющие частной собственностью, обязаны ликвидироваться в первые месяцы 2021 года. Данный законопроект был оглашен в Госдуме, а разработкой занялась ФАС – Федеральная антимонопольная служба. Многие чиновники пренебрегли указом, в результате чего вызвали волнение местных граждан. Ярким примером стало собрание жителей Жуковского.

Местные жители против деятельности чиновников

Обанкротившаяся компания «Теплоцентраль-ЖКХ» стала поводом для организации МБУ под руководством Жуковской администрации. В результате, весь жилищный фонд города был загнан под это учреждение, а местные жители потеряли право самостоятельно выбирать компанию для управления. Местная администрация начала подготавливать лицензию для МБУ, чтобы оно смогло работать с многоквартирными домами. Кроме того, власть отказала местным гражданам включить около 160 жилищ в лицензии четырех управляющих компаний.

Данные события стали поводом для недовольства жителей, которые решили собраться в здании Дома науки ЦАГИ. За аренду граждане оплатили свыше 20 тыс. рублей, но, когда пришли ранним утром понедельника к входу в учреждение, на его дверях, впервые за 35 лет, висело объявление о проведении санитарного дня. Тогда жители начали собираться под зданием ЦАГИ с целью восстановить справедливость и иметь возможность пользоваться своими правами согласно Жилищному кодексу.

Собралось около 350 человек, среди которых был Роман Шилов. Он высказался за всех жителей, указав на то, что те 160 домов, которым было отказано – это треть населения города. Владельцы квартир в этих домах уже определились с выбором, но местные власти все делают по-своему.

На защиту граждан встал член Общественной палаты РФ Игорь Шпектор. Он направил заявку в правоохранительные органы и объявил об отстаивании прав жителей Жуковского.

Заявление зам. главы ЖКХ в Жуковском Владимира Жирова

Заместитель местной главы утвердил, что местная власть начала в ускоренном режиме менять устав муниципального унитарного предприятия. Для улучшения качества обслуживания сферы жилищно-коммунального хозяйства была организована городская компания, которая будет управлять данной отраслью.

Идею о создании городской унитарной организации на базе «Центра дорожного хозяйства, благоустройства и озеленения» поддержали: администрация Жуковского, Министерство ЖКХ, Госжилинспецкия в Московской обл. После образования местной УК, ей выдали лицензию в ГЖИ, по которой она имеет право управлять многоквартирными домами.

Конференция, на которой поднимался данный вопрос, длилась около 20 минут, при этом местные власти не давали однозначных ответов на поступавшие вопросы. По словам редактора «Жуковских вестей» Эллы Знаменской, таких кратковременных и безрезультатных конференций еще не проходило.

Причина ликвидации неэффективных унитарных компаний

По словам ФАС – МПУ, ГПУ и МБУ оказывают не благоприятное воздействие на продуктивность труда, снижая ее практически в 5 раз. Кроме того, во время госзакупок или при открытии личного бизнеса, данные компании пренебрегают законодательством и обходят многие ограничения.

В.В. Путин утвердил, что продолжить свою деятельность могут только те организации, которые связаны со сферой безопасности или обороны. Многие чиновники оказались не согласными с решением Президента РФ.