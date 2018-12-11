В России появился рождественский сорт пива – Tuborg Christmas Brew

Европейская традиция пришла в Россию – перед Рождеством появляется специальный праздничный сорт пива. У российских поклонников пенного напитка появилась возможность продегустировать рождественский сорт пива Tuborg Christmas Brew в новогодние праздники.
В торговых сетях страны в декабре и после Нового года будет в наличии полутемный лагер с уникальной рецептурой – Tuborg Christmas Brew. Этот сорт пива, изготавливаемый из карамельного, жженого и ячменного солода, давно сопровождает европейские зимние праздники. Рождественский лагер с насыщенным вкусом и карамельным ароматом был впервые произведен в 1981 году в Дании на пивоварне Carlsberg, а теперь его могут оценить и в РФ.
Пивовары очень гордятся пивом с историей и традицией. Tuborg Christmas Brew стал причиной появления настоящего праздника, посвященного именно этому сорту – J-Day или Julebryg-Day (его отмечают с 1990 года). В этот день воцаряется волшебная атмосфера давно ожидаемого события и начинается торжественная варка рождественского лагера.
В Дании в этот день с самого утра затеваются праздничные хлопоты – грузовики и конные экипажи украшаются красочными гирляндами, а пивовары превращаются в Санта-Клаусов, облачившись в синие костюмы сказочного персонажа, надевают кроличьи ушки и приклеивают бороды. Праздник проводится в Гренландии, Исландии и Швейцарии. А в Дании J-Day удостоен включения в датский словарь.
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