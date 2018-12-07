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Губернатор Ямала признал проблему бедности оленеводов

Пятница, 07 Декабря 2018 07:20
Губернатор Ямала признал проблему бедности оленеводов Фото из открытых источников

В ежегодном докладе о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе, глава региона Дмитрий Артюхов признал, что проблемы в оленеводстве напрямую связаны с благосостоянием тундровиков. Об этом сообщает информационное агентство «СеверПресс».

 

«Сегодня нужно честно признать: регион оказался в достаточно сложной ситуации, когда экономика оленеводства уже не в силах покрывать растущие потребности тундровиков. Традиционное хозяйствование не обеспечивает населению достаточный доход, а рост поголовья оленей ограничивается экологической емкостью тундры», – сказал Дмитрий Артюхов.

 

Губернатор Ямала отметил, что первые шаги в решении проблемы бедности жителей региона уже сделаны. Так, в прошлом году была утверждена «Народная программа», в которой определены основные векторы повышения благосостояния оленеводов.

 

Один из этих векторов – формирование жилого фонда для особо нуждающихся коренных жителей округа – инвалидов, пенсионеров, ветеранов Великой Отечественной войны, которые ранее вели кочевой образ жизни. 

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Волкова Алена Опубликовано в Бизнес и АПК   Теги олень Новости
 

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