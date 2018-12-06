Наталья Сергунина рассказала о контрактах, заключенных предпринимателями в рамках программы «Сделано в Москве»

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Инновационные разработки в области цифровой медицины представлены на одном из крупнейших в мире медицинском форуме.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, до 7 декабря в столичном Экспоцентре действует Международная выставка «Здравоохранение-2018». На ней широко представлены инновационные разработки 45 столичных компаний, все они действуют под единым брендом Made in Moscow. Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что за два года действия программа дала возможность представить свою продукцию на международных выставках 370 столичным компаниям.

«Помимо финансирования затрат, для них организовали более семи тысяч деловых встреч», - подчеркнула вице-мэр.

На данный момент заключено 400 контрактов, еще 435 соглашений на сумму 2,4 миллиарда в данное время находятся в процессе переговоров. Наталья Сергунина отметила, что поддержка экспортеров в рамках программы «Сделано в Москве» будет продолжена.