Холод прокомментировал показатели сельского хозяйства РФ за 2018 год

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Отечественная сельскохозяйственная индустрия стала одной из первых сфер, продвигающих так называемое импортозамещение — созданный при помощи контрсанкций тренд, благодаря которому западные товары удалось частично заменить отечественными.

По словам начальника Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, по итогам текущего года отечественное сельское хозяйство может показать рост на уровне одного процента. В 2018 году Минсельхозу удалось получить валютный доход от экспорта российских товаров в объеме двадцати шести миллиардов долларов, чему в немалой степени поспособствовал хороший урожай — одних только зерновых было собрано сто десять миллионов тонн.

Доля сельского хозяйства в ВВП страны приближается к четырем с половиной процентам и продолжает расти — позитивные тенденции достигаются в том числе благодаря переводу отрасли на новые технологии.

Леонид Холод, профессор, доктор экономических наук, прокомментировал результаты сельскохозяйственной отрасли в беседе с представителями федерального бизнес-агентства "Экономика сегодня", и отметил, что в целом итоги года выглядят довольно неплохо, но назвать их выдающимися нельзя.

"Если рассматривать развитие сельского хозяйства в качественном аспекте, но нам предстоит еще немало работы — это, в первую очередь, технологическое развитие, которое поможет повысить эффективность труда и минимизировать влияние негативных факторов", — говорит Холод.