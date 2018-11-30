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Ирина Арефьева о преимуществах франшизы Макбургерс для начинающего бизнеса

Пятница, 30 Ноября 2018 10:16
Ирина Арефьева о преимуществах франшизы Макбургерс для начинающего бизнеса Фото из открытых источников

Бизнес в сфере организации общественного питания становится все более прибыльным и востребованным. Современные люди все меньше времени проводят дома, что неизбежно влияет на стратегию питания. Набирают популярность бургерные как заведения, в которых можно комфортно, вкусно и недорого поесть. 

 

В России в последнее время открывается все больше бургерных. Одна из самых перспективных сетей – «Макбургерс». За время существования этой сети удалось получить всероссийскую известность, сформировать собственную стратегию развития, привлечь многочисленных клиентов. Но сейчас «Макбургерс» работает над активным внедрением франчайзинга. Любой начинающий предприниматель, согласный с концепцией сети, соблюдающий ее этику и принципы развития, может попробовать себя в качестве владельца бургерной. 

 

Какие преимущества дает именно франшиза «Макбургерс», и почему на нее стоит обратить внимание? 

 

Во-первых, это – доступность входа. Сеть «Макбургерс» обладает идеальным сочетанием наличия бренда и доступного порога для входа. Чтобы приобрести франшизу всемирно известных «титанов» бургерной индустрии, вам придется потратить десятки миллионов рублей. Франшиза «Макбургерс» обойдется в более скромные деньги. Поэтому открыть бургерную сети «Макбургерс» может не только солидный бизнесмен или человек с большим начальным капиталом, но и начинающий предприниматель, не обладающий серьезными средствами. Ведь цены на вход в сети примерно в десять раз ниже порога мировых и отечественных раскрученных брендов. 

 

Во-вторых, это – гибкость предложения. Сейчас «Макбургерс» предлагает два возможных сценария франшизы для начинающих предпринимателей. Первый сценарий подходит молодым стартаперам и потребует всего около 1,2 млн рублей инвестиций. На такие деньги можно открыть фастфуд точку в формате павильона в еропейском эко-стиле. Второй сценарий потребует более внушительной суммы – 4,5 млн рублей. В этом случае будет открыто собственное кафе «Макбургерс». 

 

В-третьих, сеть «Макбургерс» оказывает всестороннюю поддержку начинающим предпринимателям, решившим приобрести франшизу. Эта помощь включает в себя не только право использования бренда, но и помощь в обучении персонала заведения. А это очень важно, поскольку в системе общественного питания грамотный персонал значит не меньше, чем качество самой еды. 

 

В-четвертых, безусловный плюс франшизы «Макбургерс» – быстрая окупаемость. Наша сеть позволяет отбить вложенные средства гораздо быстрее, чем большинство франшиз других сетей общественного питания. В среднем окупаемость одной бургерной насчитывает от девяти месяцев. Как достигается такой показатель? Если вы правильно выбрали место, то бургерную будет посещать не менее 200 человек в день, а если место очень удачное – то возможно гостями бургерной станет еще большее количество людей. Средний чек бургерной благодаря продуманному маркетингу – примерно 340 рублей.

 

В-пятых, франшиза «Макбургерс» – это больше, чем бизнес. Сеть очень внимательно относится и к своим сотрудникам, и к своим партнерам. Предприниматель, начинающий сотрудничать с «Макбургерс», получит всестороннюю помощь, но вместе с тем он должен понимать, что ему нужно научиться разделять те ценности, которых придерживается сеть. Это – главное условие работы с компанией. 

 

Если для предпринимателя главное – не столько деньги, сколько развитие бизнеса, его совершенствование, оттачивание собственных умений и навыков, то он без проблем впишется в команду «Макбургерс» и сможет развиваться вместе с компанией, параллельно и добиваясь финансового успеха. 

 

Открывая франшизу «Макбургерс», молодой бизнесмен получает не только рабочее место, но и многочисленные возможности для саморазвития и самосовершенствования в качестве предпринимателя. Сама работа в рамках сети делает знания предпринимателя более обширными и насыщенными, способствует получению уникального опыта, который неизбежно будет востребован даже в том случае, если в будущем бизнесмен будет работать уже в другой сфере. 

 

Ирина Арефьева, основатель сети "Макбургерс", владелец ряда концепций

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Волкова Алена Опубликовано в Бизнес и АПК   Теги Новости бизнес
 

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