ЭДО.Поток: систему электронного документооборота запустил OFD.ru

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У клиентов оператора фискальных данных OFD.ru появился новый инструмент для ведения электронного документооборота – система ЭДО.Поток. Теперь предприниматели смогут снизить расходы на организацию документооборота, заметил директор OFD.ru Антон Румянцев.

В настоящее время сервисом уже могут пользоваться клиенты OFD.ru, а с середины декабря сервис будет доступен для всего рынка.

Собственная система ЭДО обеспечивает предпринимателям возможность в соответствии со всеми юридическими требованиями вести электронный документооборот, работая и с утвержденными ФНС форматами документов, и с неформализованными. В рамках нового сервиса можно обрабатывать документы, контролировать статус работы с ними, получать уведомление о поступлении нового документа и смене статуса документа. В системе есть функция поиска нужных файлов, скачивания в нужных форматах.

Клиенты OFD.ru могут также воспользоваться бесплатным модулем интеграции с 1С, с помощью которого можно в автоматическом режиме создавать, принимать и отправлять документы непосредственно из учетной системы 1С.