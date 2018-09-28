Фестиваль Real Innovations объединит предпринимателей, инвесторов и молодых ученых

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Первый квест-фестиваль проекта Real Innovations состоится 27-28 октября 2018 года в Москве на площадке DI Telegraph. Создание инновационных решений для сферы fashion&retai, медиа и города – главные темы мероприятия.

Специалисты агентства Rapid Forward Agency, организатора креативного события, подготовили очень масштабную и увлекательную программу. Для создания в режиме реального времени инновационных продуктов она объединит молодых ученых, инвесторов, предпринимателей и всех интересующихся технологиями.

Гости фестиваля получат возможность стать участниками первого web реалити шоу о создании инновационных продуктов, поисках «единорогов», взлетах и провалах стартап команд фестиваля REAL Innovations. Так прокомментировала предстоящее событие идеолог и генеральный продюсер программы REAL Innovations (http://www.realinnovations.ru/), СЕО агентства RFA Мария Тихонова.

Одна из самых важных задач мероприятия – формирование сообщества людей в России и странах СНГ, которые желают создавать и реализовывать инновационные проекты, искать пути развития собственных идей, рассказала ивент продюсер фестиваля REAL Innovations Анна Вечер.