Владимир Ефимов: «В столице увеличилось количество предпринимателей с патентами»

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Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подвел итоги полугодия.

Как отмечает «Бизнес-эксперт», вице-мэр отметил, что за 6 месяцев 2018 года предпринимателями приобретено на 17% больше патентов, чем в предыдущем году. Патентная система налогообложения удобна для малого бизнеса и позволяет работать легально, не уходя в тень. В результате бюджет столицы поступления в этом году за счет патентов превысили 5,3 млрд. рублей.

За полгода 2017 года поступления составили 4,6 млрд. рублей. Как подчеркнул министр Правительства Москвы, наиболее популярным видом патентной деятельности является розничная торговля – в 2018 году куплено 31 тыс. патентов более чем на 3 млрд. рублей. Второй по популярности является сфера оказания бытовых услуг, третьей – деятельность по сдаче нежилых помещений в аренду.

«Увеличение числа желающих работать патентной системе налогообложения говорит о том, что предпринимателям в столице работать комфортно», - добавил Владимир Ефимов.