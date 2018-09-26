Среда 26 сентября 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» Бизнес и АПК» Владимир Ефимов: «В столице увеличилось количество предпринимателей с патентами»

Владимир Ефимов: «В столице увеличилось количество предпринимателей с патентами»

Среда, 26 Сентября 2018 17:21
Владимир Ефимов: «В столице увеличилось количество предпринимателей с патентами» Фото из открытых источников

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов подвел итоги полугодия.

 

Как отмечает «Бизнес-эксперт», вице-мэр отметил, что за 6 месяцев 2018 года предпринимателями приобретено на 17% больше патентов, чем в предыдущем году. Патентная система налогообложения удобна для малого бизнеса и позволяет работать легально, не уходя в тень. В результате бюджет столицы поступления в этом году за счет патентов превысили 5,3 млрд. рублей.

 

За полгода 2017 года поступления составили 4,6 млрд. рублей. Как подчеркнул министр Правительства Москвы, наиболее популярным видом патентной деятельности является розничная торговля – в 2018 году куплено 31 тыс. патентов более чем на 3 млрд. рублей. Второй по популярности является сфера оказания бытовых услуг, третьей – деятельность по сдаче нежилых помещений в аренду.

 

«Увеличение числа желающих работать патентной системе налогообложения говорит о том, что предпринимателям в столице работать комфортно», - добавил Владимир Ефимов.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Бизнес и АПК   Теги Новости бизнес
 
Главное за сутки
Кадыров и Евкуров договорились о границе Чечни и Ингушетии Кадыров и Евкуров договорились о границе Чечни и Ингушетии Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров в среду подписали соглашение об определении границы между регионами, предусматривающее взаимный обмен территориями. «Чечне передаётся горно-лесистая местность, расположенная на части Сунженского…
Госдума одобрила поправку о снижении возраста выхода на пенсию для женщин Госдума одобрила поправку о снижении возраста выхода на пенсию для женщин Поправки к проекту закона об изменении пенсионного законодательства, анонсированные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, были единогласно приняты депутатами Государственной думы. Согласно поправкам, для женщин возраст выхода на пенсию будет установлен…
Какие перемены принесёт мирный договор Японии и России? Какие перемены принесёт мирный договор Японии и России? Премьер-министр Японии Синдзо Абэ снова заявил о необходимости заключить мирный договор с Россией и рассказал, что это даст всей Северо-Восточной Азии. — Благодаря наличию мирного договора Японии и России Северо-Восточная…
Читайте также
Надежный путеводитель по району Отрадное Надежный путеводитель по району Отрадное Можно прожить в одном районе и ни разу не встретиться со знакомым из соседнего дома. Точно так же можно проживать в своем доме и не знать, что недалеко от него…
В десятке регионов, которые формируют более половины объема ВРП России, Ямало-Ненецкий округ В десятке регионов, которые формируют более половины объема ВРП России, Ямало-Ненецкий округ Более половины объема валового регионального продукта формируют 10 регионов, которые назвал в своем прогнозе Минэкономразвития РФ. ВРП – это аналог ВВП, и, как отмечает РБК, список «экономически активных» регионов практически…
Россия и Ливия готовятся подписать контракт на поставку зерна Россия и Ливия готовятся подписать контракт на поставку зерна Новый контракт на поставку российского зерна в Ливию станет предметом встречи министра экономики Ливии Абдулмуталеба Ахмед Абу Фарва и министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, которая состоится в ближайшее время…
Тема дня
Почему мы не с Молдавией? Почему мы не с Молдавией?

Иногда среди некоторых недовольных граждан, особенно молодых, можно услышать вопрос: "Зачем мы отдел...

Фото
Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи Остров Сокотра - место, в котором можно увидеть неземные пейзажи

Остров Сокотра - удивительное место, пейзажи которого напоминают фантастический фильм о временах, ко...

Интернет и СМИ
Опрос

Нужно ли запрещать гаджеты в школах?

 

Анекдот дня

Скоро Навальный станет как Айфон - будет выходить раз в полгода.

Еще »
Oneinform

Самые популярные материалы
Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность Последняя надежда Киева рухнула: Россия расколола европейскую солидарность
Грядет повторение чеченской войны? Грядет повторение чеченской войны?
Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия? Выборы в Приморье показали, чего на самом деле боится Россия?
Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу Учёные открыли богомолов, охотящихся на рыбу
Сирийский гамбит – России готовят новую бесплодную победу? Сирийский гамбит – России готовят новую бесплодную победу?
Недвижимость
ЖК «Остафьево»: свой маленький мир в огромной Москве ЖК «Остафьево»: свой маленький мир в огромной Москве
Любой человек мечтает о том, что однажды он приобретет для себя собственное жилье. Конечно, Москва — это один из самых престижных городов не только Российской Федерации, но и мира, как бы странно это не звучало. В столице России сосредоточено множество бизнес структур, экономические возможности, шоу-бизнес,…
Надежный путеводитель по району Отрадное Надежный путеводитель по району Отрадное
Можно прожить в одном районе и ни разу не встретиться со знакомым из соседнего дома. Точно так же можно проживать в своем доме и не знать, что недалеко от него есть супермаркет, в котором цены значительно ниже, чем в других магазинах. А может то, что…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.