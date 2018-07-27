«Балтика 3» считается лучшим светлым лагером в России

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Отечественные потребители «Балтику 3» назвали лучшим светлым лагером России. Об этом свидетельствуют результаты исследования самых популярных российских марок пива, проведенного независимым социологическим центром «Хи-Квадрат». В выборке принимали участие 3200 человек из восьми городов нашей страны. Каждый из респондентов — совершеннолетний гражданин РФ. 60% опрошенных — мужчины, а 40% — женщины.

Отмечается, что специалисты Центра «Хи-Квадрат» использовали в своем исследовании высокоэффективную методику CAPI, которая сводится к личному опросу респондентов интервьюером у компьютера. Эта методика успешно применяется во многих странах мира. Тест включал в себя два этапа: «слепую» дегустацию пар сортов светлых лагеров и выставление оценок образцам по пяти показателям. В результате за «Балтику 3» отдали свои голоса порядка 58% опрошенных. Участники опроса отдали предпочтение «тройке» по показателям вкуса и аромата, восхитились ее сбалансированностью по показателям горечи и сладости. К тому же, «Балтику 3» назвали образцом с идеальной «питкостью».

В комментарии к новости гендиректор Социологического центра «Хи-Квадрат» Евгений Голубев заявил, что получению объективных данных способствовало соблюдение двух условий. Речь идет об абсолютной анонимности представленных для исследования сортов и ответственное формирование выборки. Условия были соблюдены, что позволяет утверждать объективность полученных результатов, — констатировал Евгений Голубев.