Салаватский катализаторный завод реализует программу поддержки специалистов старше 50 лет

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СкатЗ организует повышение квалификации и развитие профессиональных компетенций специалистов, реализует шаги по защите здоровья и социального благополучия работников предприятия. Подробнее - в материале Planet Today.

Дополнительные меры по поддержке специалистов старше 50 лет предпринимает руководство Салаватского катализаторного завода. «Мы стремимся поддержать работников, помочь им обрести уверенность в завтрашнем дне», — отмечает генеральный директор СкатЗ Дмитрий Медведев.

Программа для сотрудников «50+» включает в себя меры по развитию профессиональных компетенций, социальной поддержке, профилактике профессиональных заболеваний и возрастных изменений. В частности, СкатЗ заключил прямой договор с частной медицинской клиникой, где действует отделение восстановительного лечения и реабилитации. Предприятие берет на себя все расходы по обслуживанию своих работников. Кроме того, в соответствии с колдогвором, Салаватский катализаторный завод оплачивает 50% стоимости санаторного лечения. Предприятие арендует для своих сотрудников спортзал и бассейн. На заводе действует система повышения квалификации: в зависимости от специфики работы сотрудники направляются на дополнительное обучение в различные профильные учебные заведения, в том числе и в других регионах России.

Реализовать новую программу поможет опыт, накопленный в процессе завершившейся недавно модернизации производства, которая сопровождалась большой работой в кадровой сфере. На полное переоборудование предприятия ушло пять лет, численность сотрудников за это время увеличилась со 180 до 450 человек. На заводе появилось много молодежи, а также опытные специалисты, не один год проработавшие на других производствах. «Мы стараемся максимально сохранить сотрудников, которые давно трудятся на СкатЗ. Многие из них пришли на завод практически со школьной скамьи, они росли и совершенствовались как специалисты на нашем предприятии. Опыт, научные и производственные наработки в нашей отрасли бесценны, накопить их в полной мере специалистам удается лишь к 40-45 годам», - отмечает Дмитрий Медведев.

На Салаватском катализаторном заводе опытные специалисты получают доплату за профессиональное мастерство. Действует оплачиваемая предприятием система наставничества, в рамках которой старшие сотрудники передают свои знания и профессиональные наработки молодежи.