ФПК «Гарант-Инвест»: в ТРК «Москворечье» открылся 700-й супермаркет «Перекресток»

В лаборатории все должно лежать на своих местах, должно быть под рукой и быть доступным в любой момент. Никакой путаницы ни в коем случае быть не должно. Иначе может быть допущена ошибка. Именно в этих целях лаборатории оборудуют всем необходимым для размещения специального оборудования и…