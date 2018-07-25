ФПК «Гарант-Инвест»: в ТРК «Москворечье» открылся 700-й супермаркет «Перекресток»

По сообщениям пресс-службы российского девелопера «Гарант-Инвест», на российской территории начал работу семисотый по счету супермаркет торговой сети «Перекресток».
Его открытие состоялось на площадке ТРК «Москворечье», принадлежащего корпорации «Гарант-Инвест». Торговая площадь супермаркета составляет 1200 «квадратов».
В сообщении отмечается, что семисотый супермаркет «Перекресток» полностью соответствует современной концепции этой торговой сети, под эгидой которой работает более 76% супермаркетов. В ассортименте юбилейного супермаркета — 12000 наименований товаров (из них к категории fresh относится свыше 30% товаров). Компания стремится расширять сотрудничество с локальными производителями. Их доля в ассортименте торговой сети «Перекресток» в столице и Подмосковье составляет 35%.
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