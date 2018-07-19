Эксперт Владимир Прохватилов: Северный морской путь способствует развитию конкуренции в Арктике

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В ближайший четверг в китайский порт «Цзянсу Жудун» прибудут два танкера из России. Ими будет доставлена первая партия сжиженного природного газа с предприятий «Ямал-СПГ». Эти суда впервые прошли по Северному морскому пути без ледокольной поддержки. Об этом пишет ИА REGNUM.

В расположенном в ЯНАО городе-порту «Сабетте» с 23 по 24 июля включительно будет проходить визит 17 послов государств (среди них и Китай). Гости смогут ознакомиться с новыми богатыми возможностями Северного морского пути. По мнению российских экспертов, Ямал способствует тому, что перед РФ открываются новые перспективы в политике и экономике.

Как отметил политолог Дмитрий Гусев, Северный морской путь это проект мирового масштаба. Этот маршрут гораздо короче альтернативных путей для поставки грузов из Европы в Азию.

Мнение Гусева поддержал президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, планомерное освоение Северного морского пути способствует развитию конкуренции в Арктическом регионе. В скором времени созданием ледоколов должны заняться все державы, заинтересованные в проведении своих торговых судов этим маршрутом.