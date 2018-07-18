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Россияне теряют интерес к Тунису, несмотря на усилия африканской страны

Среда, 18 Июля 2018 19:27
Россияне теряют интерес к Тунису, несмотря на усилия африканской страны Фото из открытых источников

Москва, 18 июля. Российский бизнес стремительно теряет интерес к сотрудничеству с Тунисом, несмотря на все усилия, которые принимает африканская страна для укрепления экономических связей. 

 

Снижение показателей экономической активности наблюдается практически по всем направлениям. Поток российских туристов в 2017 году снизился на 20%. Отдыхающие оказались крайне недовольны низким сервисом и хамством персонала. В этой связи показателен скандал с российским блогером, у которого отобрали телефон в дорогостоящем отеле, чтобы он не снимал ничего лишнего.

 

Товарооборот между двумя странами тоже активно снижается. Чтобы исправить ситуацию, Тунис в 2016 году открыл торговый дом, в задачи которого входило продвигать на российском рынке товары отечественных производителей, однако тунисские продукты оказались слишком дорогие, поэтому не пользовались спросом. В том же 2016 году открылась прямая судоходная линия из Сфакса в Новороссийск, однако торговля осложняется действиями тунисских властей. Правоохранительные органы республики уже полгода не выпускают вышедший из Новороссийска корабль Ural, экипаж которого подозревается в пособничестве терроризму. При этом никаких доказательств вины моряков за все это время предоставлено не было.

 

Попытку переориентации тунисского бизнеса на Россию эксперты объясняют тем, что большинство европейских партнеров отказались от сотрудничества с африканской страной. Причиной послужила нестабильная политическая и экономическая ситуация в республике и высокая угроза терроризма. Кроме того, Тунис числится в черном списке офшорных стран, которые не принимают мер по борьбе с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег.

 

«В сложившейся ситуации неудивительно внимание тунисцев к России. Но выгоды российской стороны от такого сотрудничества слишком сомнительны. Ни в туристической сфере, ни в торговле Тунис не выдерживает конкуренции с другими странами», — пишет издание Utro.ru.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Бизнес и АПК   Теги Новости
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