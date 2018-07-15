Маск нервно курит в сторонке: «Роскосмос» поставил рекорд

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Пока Илон Маск ловил хайп, предлагая «помощь» в спасении детей в Таиланде, ночью 10 июля произошло эпохальное событие. Российский космический корабль «Прогресс МС-09» поставил рекорд, долетев и состыковавшись с Международной космической станцией за 3 часа 40 минут. Это беспрецедентный показатель.

Несмотря на то, что МКС висит лишь в четырёх сотнях километров над поверхностью Земли, долететь к станции непросто.

Скорость в 27 тысяч километров в час, которую развивают космические корабли, в этом вопросе не помогает, так как дело не в скорости, а в точности. Сначала ракета-носитель выводит корабль на высоту в 200 километров, преодолевая притяжение. После же космическое судно должно действовать самостоятельно, осуществив гомановский переход – сложный манёвр по достижению фазированной орбиты.

Гашение скорости должно быть рассчитано до сотых долей секунды, иначе никакой стыковки не произойдёт. А после гомановского манёвра корабль ждёт ещё и биэллиптический переход, и только потом – торможение и выравнивание по курсу с МКС для стыковки.

Всё это занимает не просто часы, а сутки. Столько времени уходит на совпадение всех шести параметров орбит корабля и МКС. Вернее, уходило раньше. До запуска ракеты-носителя «Союз 2.1а» с кораблём «Прогресс МС-09».

Что означает этот рекорд, который пока что был поставлен лишь в беспилотном варианте, но после ещё одного такого же старта будет переведён в плоскость пилотируемых полётов? Он означает, что космос реально стал ближе как для освоения, так и для туризма.

Одно дело – лежать ради попадания на орбиту в тесных капсулах двое суток, не имея возможности даже вытянуть ноги. А другое – лишь 3 часа 40 минут. У многих москвичей поездка от дома до работы с учётом пробок столько времени занимает.

Это – реальный прогресс, и настоящее достижение. Это, а не запуск на орбиту за 100 миллионов долларов ненужного куска металлолома под названием Tesla Roadster. Как тебе такое, Илон Маск? Он, впрочем, не ответит. Когда его спрашивают о чём-то по существу, задают прямой вопрос, он тупо съезжает с темы своих достижений, заявляя, что «это скучно».

Тут по случаю как раз подоспел разбор полётов от ехидного российского IT-эксперта Руслана Карманова. Позволю себе процитировать оттуда фрагмент, касающийся обещаний Илона Маска по SpaceX.

Фирма SpaceX создана более 10 лет назад с единственной целью - удешевить запуски полезной нагрузки в космос…

…На момент старта проекта SpaceX запуски стоят около 40 миллионов долларов.

Через 10 с лишним лет сухой остаток выглядит так:

Запуски у SpaceX последовательно дорожали с 60 до 140+ миллионов долларов за вывод на орбиту обычного спутника связи

Никаких рекордных технологичных решений, прорывных параметров типа "выводим уникальную нагрузку" или чего-то подобного - не случилось

Надёжность у SpaceX ниже, чем средняя по отрасли. Стоимость страховки нагрузки, соответственно, выше.

Возвращаемая первая ступень выходит дороже одноразовой. Никакой "оптимизации со временем, всё само подешевеет" не наблюдается, стоимость только растёт.

Тезис про "возвращаемая ступень удешевит" последовательно за годы прошёл через "в 10 раз дешевле будет", "в 5 раз", "в три минимум", "пополам цена фактически", "ну блин 20% точняк", "точно будет ниже", "иди на три буквы ватник".

Никаких ста тысяч тайных космических стартапов, которые переминаются с ноги на ногу, комкая в руках спутники, которые поменяли бы мировую экономику, да вот только денежек на старт нет, не наблюдается. Запусков больше не стало, SpaceX тупо окучивает американский госзаказ и заказы стран, зависимых от США. Выводятся спутники связи да шпионские - как, в общем, последние лет 50.

Мы можем констатировать то, что проект SpaceX полностью провален. SpaceX не удалось достичь ни одной цели из декларируемых, а в некоторых пунктах эффект вообще обратный - т.е. запуски подорожали, а не подешевели. SpaceX не удалось сделать переворот в космонавтике, она стала просто ещё одной американской государственной компанией, запускающей ракеты - просто менее надёжные, чем у других, и более дорогие. Ракеты летают, да, но проект полностью провален.

А что нужно делать, когда проект провален? Верно, отвлекать внимание буратин рассказами об «уникальной подлодке», с помощью которой якобы можно спасти детей, оказавшихся из-за ливней в затопленной пещере в Таиланде. Правда, тайское МЧС вежливо послало Маска по известному адресу, а детей спасли и без него. Но это ведь не главное, правда? Главное – отвлечь внимание от того, что у SpaceX, в отличие от «Прогресса», прогресса, извините за тавтологию, вовсе нет.

Всем верующим в американский «хайтех» - пламенный привет. А ведь это я еще Теслу сегодня не разбирал.

Руслан Осташко