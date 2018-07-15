Маск нервно курит в сторонке: «Роскосмос» поставил рекорд

Пока Илон Маск ловил хайп, предлагая «помощь» в спасении детей в Таиланде, ночью 10 июля произошло эпохальное событие. Российский космический корабль «Прогресс МС-09» поставил рекорд, долетев и состыковавшись с Международной космической станцией за 3 часа 40 минут. Это беспрецедентный показатель.
Несмотря на то, что МКС висит лишь в четырёх сотнях километров над поверхностью Земли, долететь к станции непросто.
Скорость в 27 тысяч километров в час, которую развивают космические корабли, в этом вопросе не помогает, так как дело не в скорости, а в точности. Сначала ракета-носитель выводит корабль на высоту в 200 километров, преодолевая притяжение. После же космическое судно должно действовать самостоятельно, осуществив гомановский переход – сложный манёвр по достижению фазированной орбиты.
Гашение скорости должно быть рассчитано до сотых долей секунды, иначе никакой стыковки не произойдёт. А после гомановского манёвра корабль ждёт ещё и биэллиптический переход, и только потом – торможение и выравнивание по курсу с МКС для стыковки.
Всё это занимает не просто часы, а сутки. Столько времени уходит на совпадение всех шести параметров орбит корабля и МКС. Вернее, уходило раньше. До запуска ракеты-носителя «Союз 2.1а» с кораблём «Прогресс МС-09».
Что означает этот рекорд, который пока что был поставлен лишь в беспилотном варианте, но после ещё одного такого же старта будет переведён в плоскость пилотируемых полётов? Он означает, что космос реально стал ближе как для освоения, так и для туризма.
Одно дело – лежать ради попадания на орбиту в тесных капсулах двое суток, не имея возможности даже вытянуть ноги. А другое – лишь 3 часа 40 минут. У многих москвичей поездка от дома до работы с учётом пробок столько времени занимает.
Это – реальный прогресс, и настоящее достижение. Это, а не запуск на орбиту за 100 миллионов долларов ненужного куска металлолома под названием Tesla Roadster. Как тебе такое, Илон Маск? Он, впрочем, не ответит. Когда его спрашивают о чём-то по существу, задают прямой вопрос, он тупо съезжает с темы своих достижений, заявляя, что «это скучно».
Тут по случаю как раз подоспел разбор полётов от ехидного российского IT-эксперта Руслана Карманова. Позволю себе процитировать оттуда фрагмент, касающийся обещаний Илона Маска по SpaceX.
Фирма SpaceX создана более 10 лет назад с единственной целью - удешевить запуски полезной нагрузки в космос…
…На момент старта проекта SpaceX запуски стоят около 40 миллионов долларов.
Через 10 с лишним лет сухой остаток выглядит так:
Мы можем констатировать то, что проект SpaceX полностью провален. SpaceX не удалось достичь ни одной цели из декларируемых, а в некоторых пунктах эффект вообще обратный - т.е. запуски подорожали, а не подешевели. SpaceX не удалось сделать переворот в космонавтике, она стала просто ещё одной американской государственной компанией, запускающей ракеты - просто менее надёжные, чем у других, и более дорогие. Ракеты летают, да, но проект полностью провален.
А что нужно делать, когда проект провален? Верно, отвлекать внимание буратин рассказами об «уникальной подлодке», с помощью которой якобы можно спасти детей, оказавшихся из-за ливней в затопленной пещере в Таиланде. Правда, тайское МЧС вежливо послало Маска по известному адресу, а детей спасли и без него. Но это ведь не главное, правда? Главное – отвлечь внимание от того, что у SpaceX, в отличие от «Прогресса», прогресса, извините за тавтологию, вовсе нет.
Всем верующим в американский «хайтех» - пламенный привет. А ведь это я еще Теслу сегодня не разбирал.
Руслан Осташко
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