Воскресенье 15 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Экономика» Бизнес и АПК» Маск нервно курит в сторонке: «Роскосмос» поставил рекорд

Маск нервно курит в сторонке: «Роскосмос» поставил рекорд

Воскресенье, 15 Июля 2018 09:18
Маск нервно курит в сторонке: «Роскосмос» поставил рекорд Фото из открытых источников

Пока Илон Маск ловил хайп, предлагая «помощь» в спасении детей в Таиланде, ночью 10 июля произошло эпохальное событие. Российский космический корабль «Прогресс МС-09» поставил рекорд, долетев и состыковавшись с Международной космической станцией за 3 часа 40 минут. Это беспрецедентный показатель.

 

Несмотря на то, что МКС висит лишь в четырёх сотнях километров над поверхностью Земли, долететь к станции непросто.

 

Скорость в 27 тысяч километров в час, которую развивают космические корабли, в этом вопросе не помогает, так как дело не в скорости, а в точности. Сначала ракета-носитель выводит корабль на высоту в 200 километров, преодолевая притяжение. После же космическое судно должно действовать самостоятельно, осуществив гомановский переход – сложный манёвр по достижению фазированной орбиты.

 

Гашение скорости должно быть рассчитано до сотых долей секунды, иначе никакой стыковки не произойдёт. А после гомановского манёвра корабль ждёт ещё и биэллиптический переход, и только потом – торможение и выравнивание по курсу с МКС для стыковки.

 

Всё это занимает не просто часы, а сутки. Столько времени уходит на совпадение всех шести параметров орбит корабля и МКС. Вернее, уходило раньше. До запуска ракеты-носителя «Союз 2.1а» с кораблём «Прогресс МС-09».

 

Что означает этот рекорд, который пока что был поставлен лишь в беспилотном варианте, но после ещё одного такого же старта будет переведён в плоскость пилотируемых полётов? Он означает, что космос реально стал ближе как для освоения, так и для туризма.

 

Одно дело – лежать ради попадания на орбиту в тесных капсулах двое суток, не имея возможности даже вытянуть ноги. А другое – лишь 3 часа 40 минут. У многих москвичей поездка от дома до работы с учётом пробок столько времени занимает.

 

Это – реальный прогресс, и настоящее достижение. Это, а не запуск на орбиту за 100 миллионов долларов ненужного куска металлолома под названием Tesla Roadster. Как тебе такое, Илон Маск? Он, впрочем, не ответит. Когда его спрашивают о чём-то по существу, задают прямой вопрос, он тупо съезжает с темы своих достижений, заявляя, что «это скучно».

 

Тут по случаю как раз подоспел разбор полётов от ехидного российского IT-эксперта Руслана Карманова. Позволю себе процитировать оттуда фрагмент, касающийся обещаний Илона Маска по SpaceX.

 

Фирма SpaceX создана более 10 лет назад с единственной целью - удешевить запуски полезной нагрузки в космос…

 

…На момент старта проекта SpaceX запуски стоят около 40 миллионов долларов. 

 

Через 10 с лишним лет сухой остаток выглядит так: 

 

  • Запуски у SpaceX последовательно дорожали с 60 до 140+ миллионов долларов за вывод на орбиту обычного спутника связи 
  • Никаких рекордных технологичных решений, прорывных параметров типа "выводим уникальную нагрузку" или чего-то подобного - не случилось 
  • Надёжность у SpaceX ниже, чем средняя по отрасли. Стоимость страховки нагрузки, соответственно, выше. 
  • Возвращаемая первая ступень выходит дороже одноразовой. Никакой "оптимизации со временем, всё само подешевеет" не наблюдается, стоимость только растёт. 
  • Тезис про "возвращаемая ступень удешевит" последовательно за годы прошёл через "в 10 раз дешевле будет", "в 5 раз", "в три минимум", "пополам цена фактически", "ну блин 20% точняк", "точно будет ниже", "иди на три буквы ватник". 
  • Никаких ста тысяч тайных космических стартапов, которые переминаются с ноги на ногу, комкая в руках спутники, которые поменяли бы мировую экономику, да вот только денежек на старт нет, не наблюдается. Запусков больше не стало, SpaceX тупо окучивает американский госзаказ и заказы стран, зависимых от США. Выводятся спутники связи да шпионские - как, в общем, последние лет 50. 

 

Мы можем констатировать то, что проект SpaceX полностью провален. SpaceX не удалось достичь ни одной цели из декларируемых, а в некоторых пунктах эффект вообще обратный - т.е. запуски подорожали, а не подешевели. SpaceX не удалось сделать переворот в космонавтике, она стала просто ещё одной американской государственной компанией, запускающей ракеты - просто менее надёжные, чем у других, и более дорогие. Ракеты летают, да, но проект полностью провален. 

 

А что нужно делать, когда проект провален? Верно, отвлекать внимание буратин рассказами об «уникальной подлодке», с помощью которой якобы можно спасти детей, оказавшихся из-за ливней в затопленной пещере в Таиланде. Правда, тайское МЧС вежливо послало Маска по известному адресу, а детей спасли и без него. Но это ведь не главное, правда? Главное – отвлечь внимание от того, что у SpaceX, в отличие от «Прогресса», прогресса, извините за тавтологию, вовсе нет.

 

Всем верующим в американский «хайтех» - пламенный привет. А ведь это я еще Теслу сегодня не разбирал.

 

Руслан Осташко

Яндекс.Дзен

«Роскосмос» поставил рекорд

Иванов Дмитрий Опубликовано в Бизнес и АПК  
Главное за сутки
Гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км Гиперзвуковая ракета комплекса "Кинжал" поразила цель на расстоянии около 800 км Российская ракета "Кинжал" поступит на вооружение к 2020 году, при этом она успешно проходит испытания, передает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки. По данным телеканала, новейшие…
Обнаружен источник «Новичка» в Великобритании Обнаружен источник «Новичка» в Великобритании Британские полицейские нашли источник нервно-паралитического вещества «Новичок», которым отравилась пара жителей города Эймсбери. Об этом сообщает Reuters. Как отмечается, это небольшая бутылка. Ее обнаружили 11 июля во время обысков дома…
Минэнерго США: Мы можем обогнать РФ по уровню добычи нефти уже в 2019 году Минэнерго США: Мы можем обогнать РФ по уровню добычи нефти уже в 2019 году США могут вернуть себе в следующем году лидерство в мировой нефтедобыче, которое они уступили СССР в середине 1970-х годов. С таким прогнозом, как сообщила в пятницу телекомпания CBS, выступило Информационное…
Читайте также
Экономическая политика российских властей оказалась страшнее санкций Экономическая политика российских властей оказалась страшнее санкций Санкции, при помощи которых Соединенные Штаты Америки и Европейский союз пытаются сдерживать Российскую Федерацию, имеют весьма условную эффективность — утверждают специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства, выяснившие, что главным сдерживающим фактором,…
Эксперты узнали, как сберечь деньги в случае кризиса Эксперты узнали, как сберечь деньги в случае кризиса Эксперты JPMorgan Chase изучили глобальные спады в мировой экономике и узнали, как защитить собственные финансы от гипотетического кризиса, который всегда маячит где-то на горизонте. Результатам соответствующего исследования посвящен специальный материал,…
Из чего формируются высокие доходы пожилых европейцев? Из чего формируются высокие доходы пожилых европейцев? Обсуждая пенсионную реформу, предложенную правительством Российской Федерации, многие скептики приводят в пример Европу, отдельные страны которой, как принято считать, являются настоящим "раем" для пенсионеров. Однако если попытаться разобраться в ситуации…
Тема дня
Всеобщее замешательство: Германия предостерегает, Мэй уже предостерегла, а Макрон едет в Москву Всеобщее замешательство: Германия предостерегает, Мэй уже предостерегла, а Макрон едет в Москву

Конечно, у Макрона хороший повод - сегодняшний финал ЧМ-2018, матч Франция-Хорватия. Но во время при...

Фото
Красный пляж Паньцзинь или еще одна причина посетить Китай Красный пляж Паньцзинь или еще одна причина посетить Китай

Каждую осень, пляж, расположенный на реке Ляохэ в заповеднике Шуантай-Хэкоу, Китай, окрашивается в м...

Интернет и СМИ
Опрос

Изменилось ли ваше отношение к сборной России за время ЧМ?

 

Анекдот дня

Мне кажется, что когда люди получающие 800 тыс. в месяц определяют получать ли мне 15 тыс. в 60 или в 65 лет, не совсем искренни.

Еще »
Самые популярные материалы
Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию Ох, уж этот хитрый Путин. Как Европа всего за месяц влюбилась в Россию
Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина! Неожиданное признание: при вступлении в НАТО от Украины останется половина!
Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения Цена предательства. Про распад СССР под необычным углом зрения
Вскоре из России исчезнет вся валюта? Вскоре из России исчезнет вся валюта?
"Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию "Россия и Германия: поссорить любой ценой!" - Трамп опять провалил миссию
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Бизнес и производство
Где заказать запчасти для баровых машин? Где заказать запчасти для баровых машин?
Баровые машины, точнее их уменьшенные аналоги, известны каждому. В локальном отношении можно считать цепные ручные электро- и бензопилы баровыми установками. Разница лишь в том, что настоящие тяжелые строительные баровые машины взрезают не ствол дерева, а грунт или породу. Именно поэтому их чаще называют грунторезами, траншейными…
Малые архитектурные формы: что нужно знать и где заказывать Малые архитектурные формы: что нужно знать и где заказывать
Большинство людей ищут различные способы украсить свой участок земли. Особого шарма придают мелочи, в данном случае к которым относятся малые архитектурные формы. Среди них стоит выделить скамейки, бетонные сооружения, фонтаны, бюсты и прочее. Для получения красивого дизайна необходимо обратиться в соответственную компанию, которая предоставляет услуги…
Недвижимость
Приняты работы по фасадам Доходного дома Розы Бебутовой в ЦАО Приняты работы по фасадам Доходного дома Розы Бебутовой в ЦАО
Памятник, расположенный на Рождественском бульваре, был построен в 1908-1910 гг. по проекту архитектора Г.А. Гельриха. Департамент культурного наследия города Москвы официально подтвердил завершение ремонтно-реставрационных работ по фасадам Доходного дома начала ХХ века (объекта культурного наследия федерального значения). Памятник находится по адресу: Рождественский бульвар, дом 9,…
Молодые градостроители предложат новый архитектурный образ Москвы Молодые градостроители предложат новый архитектурный образ Москвы
«Москва глазами молодых градостроителей» – ежегодный конкурс макетных проектов, который проводит Департамент градостроительной политики города Москвы. Конкурс даст участникам возможность заявить о себе, предложив идеи нового архитектурного образа столицы – современного города, в котором комфортно жить и работать. Подробнее - в материале Planet Today. Прием…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.