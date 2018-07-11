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Первые 1000 предпринимателей воспользовались бесплатным чат-ботом OFD RU

Среда, 11 Июля 2018 09:55
Первые 1000 предпринимателей воспользовались бесплатным чат-ботом OFD RU Фото из открытых источников

Оператор фискальных данных OFD.RU сообщил о первых результатах запуска 28 июня в мессенджере Viber бесплатного чат-бота для предпринимателей малого и среднего бизнеса.

 

Как подсчитали аналитики компании, услугами чат-бота ежедневно пользуется примерно 300 предпринимателей, а всего уже более 1000 человек оценили его удобство. Чат-бот OFD.RU позволяет им удаленно контролировать собственный бизнес прямо на экране смартфона, не устанавливая при этом никакого дополнительного программного обеспечения.

 

Выяснилось, что чат-ботом (https://bot.ofd.ru) предприниматели чаще всего пользуются в середине дня, контролируя продажи, сумму среднего чека и общую динамику выручки. Кроме того, владельцы торговых точек получают с помощью чат-бота сводные отчеты за день, за самостоятельно определенный период и неделю.

 

Антон Румянцев, директор OFD.RU заявил, что ежедневно аудитория бота увеличивается на 5%. Специалисты оператора уже готовят обновления бота с новым функционалом. Растущая популярность свидетельствует о востребованности и эффективности предложенного бизнесу инструмента.

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Волкова Алена Опубликовано в Бизнес и АПК   Теги Новости бизнес
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