Высокую награду на авторитетном конкурсе в Брюсселе получило пиво «Балтика 7»

Фото из открытых источников

В Брюсселе завершился один из крупнейших в мире дегустационных конкурсов Superior Taste Award 2018. По его итогам пиво «Балтика 7» стало обладателем награды с двумя Золотыми Звездами.

Организатором конкурса является брюссельский Международный Институт вкуса и качества iTQi, который занимается сертификацией вкуса напитков и продуктов питания. Конкурс Superior Taste Award имеет высокий авторитет среди специалистов, потому что предъявляет к участникам строжайшие требования и отличается высокой объективностью, благодаря анонимной системе дегустирования.

Пиво «Балтика 7 Экспортное» – классический светлый лагер. Этот напиток популярен в пятидесяти странах мира. Жюри по достоинству оценило качество вкуса пива «Балтика 7», присудив престижную награду, вручаемую лишь продуктам, набравшим более 80% рейтинга. Баллы присваиваются за первое впечатление, аромат, визуальное восприятие, вкус и комплексное ощущение.

Старший директор по развитию стратегии и национальным брендам компании «Балтика» Павел Еранкевич заявил, что престижная награда в очередной раз подтверждает отличное качество и замечательный вкус пива, произведенного в России.