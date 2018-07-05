Наталья Сергунина прокомментировала закупочную деятельность Москвы

Фото из открытых источников

О том, как обстоят дела в московской закупочной деятельности, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Так, она сообщила, что сейчас порядка 90 процентов местных закупок проводят в электронном формате.

Пять лет в городе успешно действует портал поставщиков, благодаря которому в электронную форму были переведены закупки «малого объема». Это оказывает положительное влияние на рост конкуренции. В настоящее время в столичных электронных аукционах в среднем участвуют 4-5 компаний. Об этом проинформировало АГН «Москва».

Актуальное положение дел прокомментировал лидер департамента по конкурентной политике города Москвы Геннадий Дегтев. Он отметил, что местным заказчикам предоставят шанс опробовать новые способы проведения закупок уже по ходу текущего года.

Несколько таких заказчиков смогут провести тестирование перехода от «бумажных» процедур к электронной форме в пилотном режиме.