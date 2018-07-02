Купить подлинные бриллианты без посредников – это теперь реально!

17 июня Москва гостеприимно открыла двери для участников крипто-бизнес ужина, организованного GLITZKOIN DiamondBlockchain.
На встречу пришли: гендиректор НавнитГоенка, эксперт по бриллиантам Ольга Росина, консультант проекта психолог Михаил Козлов. Событие освещали представители масс-медиа.
Благодаря блокчейн-платформе GLITZKOIN, покупатель теперь получает шанс купить драгоценные камни, не задействуя при этом никаких посредников. Внутри платформы будут продаваться только сертифицированные бриллианты. Благодаря этому, возрастет уровень доверия между игроками рынка и обычными покупателями.
В планы НавнитаГоенки входит охват платформой GLITZKOIN 5% от мирового рынка бриллиантов. Гендиректор проекта уточняет, что платежи на платформе будут производиться посредством токенов GLITZKOIN. Токены будут котироваться на крупных криптовалютных биржах и цену будут формировать спрос и предложение.
Проект НавнитаГоенкипонравился российским инвесторам. Он и дальше собирается вкладывать средства в экономику России, а именно в алмазодобывающую и гранильную индустрию страны.В планах у гендиректора посетить ряд стран с целью продвижения данного блокчейн проекта.
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