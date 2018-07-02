Северная верфь изготовила для Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» две блок-секции

Фото из открытых источников

Северная верфь изготовила две блок-секции для судна обеспечения аварийно-спасательных работ «Воевода» проекта 23700, строящегося на АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь». Подробнее - в материале Planet Today.

Работы выполнены в рамках заключенного контракта между двумя предприятиями - у ПСЗ «Янтарь» в настоящее время достаточно высокая загрузка, и для соблюдения сроков строительства «Воеводы» часть корпусных работ была передана на Северную верфь, корпусообрабатывающий цех которой был загружен не полностью. Согласно контракту, Северная верфь выполнила обработку металла, секционную сборку, изготовление технологической оснастки, грунтовку сварных швов, разработку конструкторско-технологической документации, чертежей технологической оснастки, сборку секций в блоки и ряд других операций. Изготовленные корпусные конструкции отгружены на понтон и будут перевезены на «Янтарь» для дальнейшего формирования корпуса судна.

Сама операция погрузки на понтон тяжелых блоков выполнена с помощью транспортера и организованной переправы. Необходимо было обеспечить положение заводского стапеля и понтона в единой плоскости и зафиксировать последний в неподвижном состоянии. Несмотря на волну, судостроителям это успешно удалось, и после перекатки на понтон оба блока были установлены на специальные тумбы и раскреплены. Буксировка блоков до места назначения потребует нескольких суток.

Работы по контракту выполнены в течение пяти месяцев в соответствие с утвержденным графиком. Генеральный директор Северной верфи Игорь Пономарев отметил: «Мы старались не подвести коллег, и наши судостроители работали ударными темпами. Преимуществом нашей совместной деятельности с «Янтарем» стало то, что калининградский завод передал нам все необходимые материалы и обеспечение, что позволило оперативно приступить к производственному процессу».

Генеральный директор ПСЗ «Янтарь» Эдуард Ефимов поблагодарил коллектив Северной верфи за качественно выполненную работу и заметил: «Это пример эффективной кооперации между обществами ОСК. Полученный таким образом опыт нужно развивать и использовать в дальнейшем для оптимальной загрузки предприятий».