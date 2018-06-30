Китайцы увеличили объемы производства катанки

Фото из открытых источников

Китайская компания Guangdong Guoxin Industrial сообщила о вводе в эксплуатацию пары проволочно-мелкосортных станов немецкого производства. Мощность каждого аппарата составляет порядка 700 тыс.тонн/год, что позволит увеличить производительность предприятия на 1,4 млн.тонн/год. Также известно, что данные станы рассчитаны на производство арматуры в бунтах, размером 6-14 мм и катанки диаметром 5,5-25 мм. Китайский завод планирует выпускать на них катанку из следующих видов стали: нержавеющей, углеродистой и легированной. Это позволит получать продукцию для последующего производства сварочной проволоки, крепежа, шинного корда и пружин подобных тем, что производит Сланцевский завод пружин в России.

Где купить пружины сжатия и растяжения в Петербурге

Петербургский «Сланцевский завод пружин» занимается изготовлением и продажей пружин уже почти два десятилетия. На его производстве для изготовления пружин используются различные материалы для высокого качества: легированные и углеродистые стали и сплавы, гарантирующие прочность продукции и ее продолжительный период эксплуатации. Все изделия соответствуют стандартам и проходят многоэтапную проверку качества, так как производство полного цикла предполагает контроль качества в ходе всего процесса: от разработки до их конечной обработки. Каталог производства обладает широким ассортиментом. В нем можно:

Купить пружины сжатия, растяжения, кручения и другие винтовые изделия, которые используются для мотоциклов, квадроциклов, снегоходов и другой техники;

Рассчитать изделия специального назначения – штамповые, и другие изделия;

Заказать пружины для экстремальных условий – для работы в агрессивных средах, различных температурах, выдерживающие высокие ударные и циклические нагрузки;

Приобрести изделия для других различных отраслей – энергетики, сельскохозяйственной техники, приборостроения и других промышленностей.

Важной особенностью производства и его главным преимуществом является возможность клиентов заказывать изготовление пружин по чертежу или покупать пружины растяжения, сжатия или другого типа, не только крупнооптовыми партиями, как у большинства компаний, но и мелкими. Кроме того, возможно штучное изготовление пружин. Благодаря тому, что завод имеет много филиалов в ряде российских городов, купить его продукцию можно в любом регионе России. Чтобы заказать пружины сжатия определенного размера в каталоге компании, а также выбрать другой тип пружин, оставьте заявку на сайте.

Кроме того, каждый клиент может при необходимости рассчитать стоимость пружин по индивидуальным размерам, это можно сделать с помощью уникального онлайн-калькулятора на веб-ресурсе завода в режиме реального времени. На все появляющиеся вопросы всегда ответят менеджеры завода по телефону в Санкт-Петербурге 8 (812) 385-56-56.