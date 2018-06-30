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В России полным ходом идет заготовка кормов

Суббота, 30 Июня 2018 19:50
В России полным ходом идет заготовка кормов Фото из открытых источников

В Серпуховском районе Московской области, где есть склады финского производителя канатно-веревочной продукции Piippo, процесс заготовки кормов для животноводства идет полным ходом. Согласно приблизительным подсчетам, в этом году сельскохозяйственным и фермерским хозяйствам Серпуховского района необходимо:

 

  • скосить порядка 600 тыс. гектар кормовых культур;
  • заготовить 5 тыс. тонн сена и 12 тыс.тонн сенажа;
  • заложить 6 тыс. тонн силоса;
  • собрать 450 тонн соломы.

 

В данный момент уже заготовлено более 500 тонн сена. Похожая обстановка наблюдается и в других регионах РФ: Воронежской, Ленинградской и Ростовской и других областях. Обычно уборка длится до октября.И так как наличие качественной кормовой базы является одним из важных условий для развития животноводства, просто собрать урожай недостаточно. Для сохранения вкусовых и витаминных свойств важно еще обеспечить правильные условия его хранения.

  

Данное требование актуально как для пищевых продуктов, так и для кормов для скота. Чтобы не было сбоев в процессе заготовки из-за нехватки качественной упаковки представитель крупного финского производителя сельскохозяйственной упаковки Piippo Oyj на территории РФ хорошо подготовился к новому заготовительному сезону сена и других кормов. Склады, находящиеся в Москве, Санкт-Петербурге, Тимашевске и Воронеже, полны всей необходимой продукцией, которую уже успели оценить многие фермерские хозяйства России.

 

 

Упаковочные материалы от ПииппоРус

 

Piippo Oyj – один из производителей пленочной и другой упаковочной продукции в Северной Европе. Головной офис его российского представительства находится в Санкт-Петербурге. Преимуществом упаковочных материалов финского производства является то, что они подходят для большинства моделей российских пресс-подборщиков. В ассортимент упаковочных материалы для заготовки кормов входит:

 

  • Силосная пленка для укрытия силосных ям. Это надежная защита кормов в силосных ямах и хранилищах от доступа кислорода и погодных ненастий;
  • Стрейчпленка. В каталоге компании представлена плотная, многослойная и износостойкая пленка, подходящая для всех видов обмотчиков;
  • Полипропиленовый сеновязальный шпагат, который по своим эксплуатационным свойствам является полным аналогом сеновязального шпагата ТЕКС 2200 российского производства;
  • Сеновязальная сетка.

 

 

Если вы хотите купить полипропиленовый сеновязальный шпагат или любой другой упаковочный продукт финского производства с доставкой по России, компания «ПииппоРус» к вашим услугам! Просто оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону 8 800 222 44 68.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в Бизнес и АПК  
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