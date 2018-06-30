В России полным ходом идет заготовка кормов

В Серпуховском районе Московской области, где есть склады финского производителя канатно-веревочной продукции Piippo, процесс заготовки кормов для животноводства идет полным ходом. Согласно приблизительным подсчетам, в этом году сельскохозяйственным и фермерским хозяйствам Серпуховского района необходимо:
В данный момент уже заготовлено более 500 тонн сена. Похожая обстановка наблюдается и в других регионах РФ: Воронежской, Ленинградской и Ростовской и других областях. Обычно уборка длится до октября.И так как наличие качественной кормовой базы является одним из важных условий для развития животноводства, просто собрать урожай недостаточно. Для сохранения вкусовых и витаминных свойств важно еще обеспечить правильные условия его хранения.
Данное требование актуально как для пищевых продуктов, так и для кормов для скота. Чтобы не было сбоев в процессе заготовки из-за нехватки качественной упаковки представитель крупного финского производителя сельскохозяйственной упаковки Piippo Oyj на территории РФ хорошо подготовился к новому заготовительному сезону сена и других кормов. Склады, находящиеся в Москве, Санкт-Петербурге, Тимашевске и Воронеже, полны всей необходимой продукцией, которую уже успели оценить многие фермерские хозяйства России.
Piippo Oyj – один из производителей пленочной и другой упаковочной продукции в Северной Европе. Головной офис его российского представительства находится в Санкт-Петербурге. Преимуществом упаковочных материалов финского производства является то, что они подходят для большинства моделей российских пресс-подборщиков. В ассортимент упаковочных материалы для заготовки кормов входит:
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