Мэр Новосибирска высоко оценил профессиональную работу пивоваров «Балтика-Новосибирск»

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С рабочим визитом на заводе «Балтика-Новосибирск» побывал 26 июня мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он встретился с сотрудниками коллектива и познакомился с производственными процессами.

В сопровождении директора новосибирского филиала Елены Криволаповой Анатолий Локоть начал знакомство с заводом с варочного цеха. Здесь мэр города стал участником торжественной церемонии варки пива по рецепту, разработанному в честь 10-летия завода «Балтика-Новосибирск» сотрудниками предприятия. В варочный котел были заложены ингредиенты для юбилейного пива – горький хмель сорта «Магнум» и светлый солод. Уже через несколько недель коллективу пивоварни будет представлено новое пиво. Также мэр Новосибирска побывал в производственной лаборатории пивоварни, познакомился с проектами, реализуемыми предприятием в ходе программы «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего».

Анатолий Локоть обратился к рабочим завода с приветственной речью и поблагодарил их за большой вклад в развитие города. Он сказал, что их труд – это «пример высокого профессионализма и настоящей любви к своему делу». Мэр города высоко оценил деятельность стабильного предприятия, дающего рабочие места для новосибирцев, инвестирующего в местную перерабатывающую промышленность, создающего продукцию отличного качества для жителей Новосибирска. Встреча завершилась награждением сотрудников завода – Анатолий Локоть вручил им памятные знаки к 125-летию Новосибирска.

Елена Криволапова заявила, что на заводе большое значение придают вопросам качества: используется лучшее сырье, современное оборудование, действуют передовые системы менеджмента качества. При этом самый ценный ресурс предприятия, по словам Елены Криволаповой, – высокопрофессиональные сотрудники. Стоит отметить, что завод «Балтика-Новосибирск» – один из самых крупных бюджетообразующих предприятий региона. Партнерами завода выступают не менее 30 компаний СФО.