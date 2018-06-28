Российская дочка MediaMarkt хочет стать частью холдинга Михаила Гуцериева

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Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписала соглашение с компанией из Германии Media-Saturn-HoldingGmbH по приобретению последней 15% акций российского ПАО «М.видео». Сумма сделки 300 миллионов долларов. Также компания Гуцериева получает доступ к управлению российской дочкой MediaMarkt Russia.

Как стало известно корреспондентам РБК, такая сделка будет выгодна каждой из сторон и поможет заработать за счет роста стоимости акций основной компании – Ceconomy Group. Планируется, что их рост достигнет 10%. Сама же компания получит дополнительные дивиденды от своих дочек, а акционеры «М.Видео» - дополнительную выгоду от прихода миноритария, которым является компания MediaMarktSaturn.

Для заключения сделки необходимо получить соответствующее решение от ФАС. Планируется, что завершена она будет в третьем квартале текущего года. Бренд MediaMarkt использоваться не будет, все магазины будут работать под названиями «М.Видео» и «Эльдорадо». После того, как сделка окончательно завершена, компания станет крупнейшим продавцом электроники и техники.