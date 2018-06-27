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Через два года планируется расширить модельный ряд надежных шин Viatti до 10 линеек

Среда, 27 Июня 2018 14:10
Через два года планируется расширить модельный ряд надежных шин Viatti до 10 линеек Фото из открытых источников

Большой инвестиционный проект шинного комплекса KAMA TYRES успешно завершен – было обновлено и технически переоборудовано одно из предприятий. Так, новый подготовительный цех по изготовлению резиновых смесей для выпуска шин Viatti выпустил первые партии. Новые современные линии резиносмешения Harburg Freudenberger позволят увеличить заводу ПАО «Нижнекамскшина» свою производственную мощность до 30 тыс. тонн смесей в год.

 

Новое оборудование не только улучшит технологию резиносмешения, но и сократит энергозатраты и повысит производительность труда на предприятии. Также модернизация производства позволит применять различные технологии, от которых зависят характеристики получаемых резиновых смесей, и усовершенствовать качественные и эксплуатационные свойства выпускаемой продукции. 

 

Реконструированный и модернизированный цех будет подготавливать резиновую смесь не только для ПАО «Нижнекамскшина», но и, в дальнейшем, для ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК».

 

«Модернизация производства – еще один этап по развитию бренда Viatti. Увеличение проектной мощности завода позволит нам реализовать запланированное: через два года запустить выпуск новых моделей шин, а к 2025 году достичь суммарного выпуска продукции до 6 млн шин в год», - рассказал Андрей Бутон, заместитель директора по маркетингу ТД «Кама». 

 

Надежные шины Viatti представлены в легковом и легкогрузовом сегменте – это продукция мирового уровня качества, отвечающая требованиям международных автомобильных брендов и поставляемые на российские заводы Ford, Volkswagen и Skoda. Шинный бренд Viatti включает в себя 8 линеек, включая шины для легких грузовиков – всего 180 товарных позиций. К 2020 году планируется расширение модельного ряда до 10 линеек: предприятие также начнет выпускать продукцию для комплектации кроссоверов, для езды эксплуатации только по асфальту, а также шины для небольших грузовиков и микроавтобусов. 

 

KAMA TYRES – шинный комплекс ПАО «Татнефть», который объединяет 12 предприятий и обеспечивает полную производственную цепочку: от изготовления сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями - почти четверть всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES. Продукция компании востребована во всех регионах России, на ее долю приходится 19% общего потребления шин в стране. 

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Иванов Дмитрий Опубликовано в АПК  
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