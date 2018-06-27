«Сухой» планирует создание грузового самолета Sukhoi Superjet 100

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Авиастроительная компания "Гражданские самолеты Сухого" может создать грузовой вариант своего пассажирского лайнера Sukhoi Superjet 100. Такой вывод можно сделать, если проанализировать годовой отчет производителя самолетов.

Семейство самолетов SSJ100, как следует из годового отчета, должно развиваться самым активным образом — кроме грузовой версии, линейка лайнеров Sukhoi Superjet 100 обзаведется новыми модификациями, которые будут отличаться повышенной вместительностью салона или какими-то техническими преимуществами.

Есть сведения, согласно которым ГСС разработает лайнер SSJ100 с салоном на сто десять мест. Плюс, у самолета появится новая бизнес-версия, дальность полета которой будет доведена до семи тысяч километров.

Для версии SSJ100 с вместимостью на уровне семидесяти шести - восьмидесяти восьми кресел планируется использовать крыло с большим удлинением.

Новые версии "Суперджета", при этом, будут производиться с применением увеличенного количества комплектующих российского производства. О полном переводе самолета на отечественные комплектующие речь пока что не идет, но в целом все движется в этом направлении.