СкатЗ ведет разработку новых марок катализатора крекинга FCC

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Салаватский катализаторный завод принял участие в VIII Всероссийской конференции «Цеолиты и мезопористые материалы: достижения и перспективы», которая прошла с 18 по 20 июня 2018 года в столице Республики Башкортостан городе Уфе. Директор по развитию СкатЗ Руслан Зотов выступил с докладом о новых разработках в сфере каталитического крекинга. Подробнее - в материале Planet Today.

Одной из главных тем Всероссийской цеолитной конференции стал анализ результатов промышленной эксплуатации цеолитных катализаторов, современных разработок и перспектив импортозамещения в этой сфере. Представители Салаватского катализаторного завода поделились своим опытом исследований, производства и внедрения новых материалов.

Ключевым направлением исследований СкатЗ на сегодняшний день является разработка собственного микросферического катализатора крекинга. В ближайшие годы ожидается существенный рост спроса на катализаторы процесса FCC. Благодаря нефтяному налоговому маневру — правительственной реформе, направленной на повышение глубины переработки нефти, — уже началась повсеместная модернизация российских НПЗ. Принципиальным новшеством является переход с технологии ТСС, при которой выход бензина составляет не более 40%, на процесс FCC, который позволяет перерабатывать более тяжелое сырье и обеспечивает выход бензина до 60%.

Директор по развитию Салаватского катализаторного завода Руслан Зотов сообщил, что разработка катализаторов FCC ведется на предприятии с 2014 года. Собственный научный потенциал, многолетний опыт промышленного производства и применения основных компонентов катализатора (цеолит Y в различных формах, цеолиты типа пентасил, редкоземельные элементы и т.д.), участие европейских партнеров позволили создать современную технологию получения катализаторов FCC в сжатые сроки и максимально задействовать существующую инфраструктуру предприятия.

Разработанные СкатЗ катализаторы полностью соответствуют всем требованиям потребителей по выходу светлых фракций, гранулометрическому составу, прочности и другим показателям. Салаватский катализаторный завод планирует наладить выпуск различных марок катализаторов FCC, ориентированных на определенное сырье и требования конкретных заказчиков. Доклад Салаватского катализаторного завода вызвал большой интерес со стороны участников конференции.

Всероссийская цеолитная конференция посвящена памяти профессора С.П.Жданова, крупнейшего специалиста в области синтеза и химии цеолитов. Организаторы конференции - Российская Академия наук, Федеральное агентство научных организаций РФ, Российский фонд фундаментальных исследований, Институт нефтехимии и катализа РАН, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, Институт органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН, Институт катализа имени Г.К. Борескова СО РАН, Некоммерческое партнерство «Национальное цеолитное объединение».