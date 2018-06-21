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Центрам поддержки фермерства теперь быть! - Олег Сирота

Четверг, 21 Июня 2018 10:03
Центрам поддержки фермерства теперь быть! - Олег Сирота Фото из открытых источников

МФермеры во главе с известным подмосковным сыроваром Олегом Сиротой защитили в Минэкономразвития свой проект по созданию в регионах Центров поддержки и развития фермерского бизнеса, сообщает «КП».  

 

В процессе разработки проекта было рассмотрено более двухсот предложений от фермеров. Министерство впервые применило практику обсуждения будущего проекта с его целевой аудиторией. 

 

«Это самая передовая в мире малайзийская методика, мы из хаоса мнений составим систему», - рассказала советник министра Юлия Алферова. 

 

Участниками заседания были определены основные направления деятельности центров, в частности, проведение образовательных программ, оказание помощи начинающим фермерам, оценка рисков и эффективности будущего хозяйства, оформление всех документов для открытия нового хозяйства и т.д. Также центры помогут решить главную проблему фермеров – поиск рынка сбыта готовой продукции, причем как внутреннего, так и внешнего. 

 

Наиболее ответственным этапом для представителей отрасли стала защита проекта перед министром экономики Максимом Орешкиным. Внимательно ознакомившись с проектом «по всем направлениям», Максим Станиславович заявил, что готов оказать фермерам помощь и поддержку.

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Волкова Алена Опубликовано в АПК   Теги фермеры Новости
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