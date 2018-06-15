Наталья Сергунина: Поддержка инновационных бизнес-проектов – приоритет в работе столичного Правительства

При поддержке Правительства Москвы, с 28 мая по 1 июня в столице прошел расширенный съезд бизнесменов – Московская неделя предпринимательства.
В рамках съезда организаторы объединили несколько профильных мероприятий – образовательный бизнес-интенсив «Трансформация-3», Московский симпозиум индустрии моды, конференцию стартаперов Startup Village, сессию молодежного и женского предпринимательства.
По результатам работы форума состоялась церемония вручения «золотых аккаунтов» ведущего мирового маркетплейса Alibaba.com. Их получат 100 московских компаний.
«Повышение конкурентоспособности нашего бизнеса, реализация амбициозных стартапов, развитие инновационных проектов – эти направления в работе Правительства Москвы являются приоритетными. В наших ближайших планах – создание единого столичного fashion-хаба, открытие удаленной «Онлайн-Академии» для начинающих предпринимателей и, конечно же, дальнейшая поддержка инициатив территориальных технических баз столицы – технопарков, – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Наталья Сергунина.
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