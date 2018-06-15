Наталья Сергунина: Поддержка инновационных бизнес-проектов – приоритет в работе столичного Правительства

Вентиляционные системы являются неотъемлемой частью современного помещения. С их помощью осуществляется проникновение воздуха и создается оптимальный микроклимат. По этой причине вентиляцию используют как в домах жилого типа, так и в промышленных сооружениях. Проектирование и монтаж систем вентиляции выполняет компания ФАМАстрой, но перед тем как доверить…

Для многих из нас ценные бумаги и операции с ними кажутся неистово сложными вещами, разобраться с которыми могут только отъявленные бизнесмены. Но это далеко не так. С помощью акций можно достаточно эффективно и без особых усилий преумножить свои финансы. Акции компаний представляют собой ценные бумаги,…