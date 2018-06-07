Истринский сыровар Олег Сирота записал свое видеообращение к президенту Владимиру Путину для Прямой линии с президентом, которая пройдет 7 июня. В своем послании Олег Сирота поблагодарил президента за введенные 4 года назад антисанкции, которые позволили бывшему ИТ-специалисту исполнить свою мечту и открыть ферму. Ферма-сыроварня «Русский пармезан» запущена в работу несколько лет назад, и в ее ассортименте сейчас уже свыше 12 наименований сыров. Готовится к выпуску в продажу первый пармезан.
Фермер пригласил президента посетить Ежегодный Фестиваль сыра в деревне Дубровское Истринского района, чтобы попробовать результат антисанкций на вкус. Мероприятие проводится каждый год в годовщину введения продовольственного эмбарго. Олег Сирота пообещал подарить Владимиру Путину именную головку сыра, которая сварена несколько лет назад специально для российского президента. Сыр зрел в погребах с момента начала работы сыроварни.
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