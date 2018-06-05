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“Филип Моррис Интернэшнл”: Компания уверенно движется в направлении будущего без сигаретного дыма

Вторник, 05 Июня 2018 10:43
“Филип Моррис Интернэшнл”: Компания уверенно движется в направлении будущего без сигаретного дыма Фото из открытых источников

«Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) опубликовала свой третий отчет о прогрессе в области устойчивого развития (за 2017 год), в котором изложены конкретные шаги, предпринимаемые компанией с целью кардинальной трансформации бизнеса в сторону будущего без сигаретного дыма. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Усилия компании направлены на развитие инновационной бездымной продукции, тем самым способствуя решению широкого круга общественных проблем, достижению высоких стандартов операционной деятельности и снижению масштабов ее воздействия на окружающую среду. Компания решительно настроена на скорейшую замену традиционных сигарет бездымными продуктами, являющимися лучшей альтернативой для миллионов курильщиков в мире, которые в противном случае продолжат курить.

 

В прошлом году ФМИ представила обзор основных принципов, которыми компания руководствуется для достижения цели – будущего без сигаретного дыма и критерии для оценки ее достижения. Основные результаты 2017 года:  

 

В распределении ресурсов ФМИ продолжает переход на бездымные продукты, на которые приходится 74 % расходов на научные исследования и 39 % на глобальные коммерческие расходы.

 

На бездымные продукты приходится примерно 4,4 % объема поставок ФМИ и около 13 % общей чистой прибыли за вычетом акцизных сборов.

 

По оценкам ФМИ, в конце 2017 года более 4,7 миллионов совершеннолетних курильщиков сделали свой выбор в пользу IQOS, электрической системы нагревания табака, (основной бездымный продукт ФМИ), отказавшись от сигарет, кроме того, ежедневно более 10 000 курильщиков переходят на его использование.

 

В отчете также представлен более широкий круг инициатив в области устойчивого развития, которые направлены на создания ценностей в долгосрочной перспективе для потребителей, общества в целом, и окружающей среды.

 

Ключевые изменения в 2017 году:

 

Более трети руководящих должностей (34,4 %) в ФМИ занимают женщины, что свидетельствует о прогрессе компании в достижении данного показателя до 40 % к 2022 году.

 

Внедрение в ФМИ “Принципов ответственного снабжения”, которые призваны помочь в управлении надежности цепочки поставок компании, не связанных с сельским хозяйством.

 

Усилия компании по снижению воздействия на окружающую среду отмечены включением четвертый год подряд в рейтинг “Climate A-List”, а также компания впервые вошла в рейтинг “Water A-List” в области водопользования.

 

В сфере операционной эффективности ФМИ по-прежнему сосредоточена на обеспечении надежности цепочки поставок за счет предпринимаемых ею усилий по борьбе с нелегальной торговлей табачной продукцией в параллели с повышением прозрачности раскрытия информации посредством обнародования своего подхода к корпоративному налогообложению и конфиденциальности данных, а также оценки своих маркетинговых принципов и принципов взаимодействия со сторонними организациями.

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Волкова Алена Опубликовано в АПК   Теги Новости сигареты
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